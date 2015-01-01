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दुर्घटना होने की आशंका:नाबालिग भर रहे हैं फर्राटे, एसपी ने दिए थे परिजन पर कार्यवाही के निर्देश पर अमल नहीं

रतलाम2 घंटे पहले
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  • एसपी गौरव तिवारी ने पिछले दिनों दुर्घटनाआें पर की थी चर्चा, त्योहारों में बढ़ी भीड़, हादसे का अंदेशा

त्योहार के आते सड़कों पर वाहन लेकर गुजरने वालों नाबालिगों की संख्या ज्यादा दिखाई देने लगी हैं। इसका कारण यह कि त्योहार पर घर में कई काम रहते हैं और परिवार के सदस्य बच्चों को ही छोटे-मोटे काम के लिए भेज देते है। नाबालिग बगैर वाहन से जाना पसंद नहीं करते हैं और वाहन लेकर जाते समय वे काफी तेज गति से वाहन चलाते हैं। ऐसे में दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। बाजार से सामान लाने के लिए परिवार के लोग अपने बच्चों को भेजकर दुकानों से सामान मंगवा रहे हैं। त्योहार के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, ऐसे में नाबालिग वाहन लेकर तेज गति से गुजरते हैं। कुछ दिनों पहले नगर के थाने पर आए एसपी गौरव तिवारी ने टीआई आईपीएस विनोद कुमार मीणा से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी जिनमें एक बिंदु यह भी था कि नगर में वाहन लेकर घूमने वाले नाबालिग बच्चों के विरुद्ध उनके परिजन पर कार्रवाई की जाए। भाजपा अध्यक्ष मुकेश मोगरा का कहना है कि त्योहार के सीजन में नाबालिगों के द्वारा तेज गति से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए टीआई को इस ओर जल्द कदम उठाना चाहिए।

निजी सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाएगी
^व्यापारियों को हिदायत दी जाएगी की यदि नाबालिग वाहन लेकर उनके यहां कोई सामग्री लेने आए तो उन्हें टोकते हुए हिदायत दें कि अगली बार किसी बड़े को लेकर आएं। नगर के निजी सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जाएगी। इसमें छोटे बच्चों के वाहन चलाने के फुटेज तो आएंगे ही साथ ही कानून के विरुद्ध काम करने वालों की रोकथाम होगी।
विनोद कुमार मीणा, टीआई पिपलौदा थाना

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