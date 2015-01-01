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संभाग का हाॅटस्पाट बना रतलाम:सबसे तेजी से बढ़ रहे केस, चार दिन में मिले 245 मामले, अन्य शहराें में इसके आधे भी नहीं

रतलामएक घंटा पहले
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  • 4 दिन बाद शादियाें का सीजन, धर्मशाला, मैरिज गार्डन बुक, खतरे का अंदेशा

हमारा शहर हाॅटस्पाट बनता जा रहा है। चार दिन में 245 पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं। हैरान करने वाला मामला ये है कि रतलाम में संभाग में सबसे तेजी से केस बढ़े हैं। चार दिन में हमारे शहर में जितने केस मिले हैं, अन्य शहराें में इसके आधे भी नहीं सामने आए हैं। इधर, अब चिंता की बात ये है कि चार दिन बाद शादियाें का सीजन शुरू हा़े रहा है। यदि ऐसा ही हाल रहा ताे नतीजा भयानक हाे सकता है। हमारे शहर में लगातार चार दिन पाॅजिटिव केस मिलने का रिकाॅर्ड बना है। 17 नवंबर काे 52, 18 नवंबर काे 63 व 19 नवंबर काे 76 पाॅजिटिव व 20 नवंबर को 54 केस सामने आ गए। ये अब तक के सर्वाधिक हैं। इससे पहले हमारे शहर में अधिकतम 10 सितंबर काे 51 पाॅजिटिव केस ही मिले थे। उज्जैन संभाग के किसी अन्य शहर में इस तेजी से पाॅजिटिव केस नहीं बढ़े हैं। दूसरे नंबर पर उज्जैन है, यहां 64 पाॅजिटिव केस सामने आए हैं।

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संभाग व आसपास के शहराें की ऐसी है स्थिति

शहर कुल केस तीन दिन में
मिले केस
उज्जैन 3772 64
झाबुआ 1818 20
मंदसाैर 2198 33
नीमच 2509 24
धार 3058 57
रतलाम 2798 191
आगर मालवा 521 12
देवास 2069 19
शाजापुर 1423 40

ऐसा साेचा ना था... अधिकतम 1800 प्रतिशत बढ़ गए मामले
जिले में पड़वा के दिन सिर्फ 4 पॉजिटिव केस सामने आए थे, इसके बाद केस बढ़ते गए। वहीं, 19 नवंबर काे 76 मामले सामने आ गए। यानी, पाॅजिटिव केस में 1800 प्रतिशत का उछाल है। जाे उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है। आम दिनाें के मुकाबले देखा जाए ताे 30 के आसपास मामले मिल रहे थे, इस मान से 153.33 प्रतिशत का उछाल आया है।

हालात बेकाबू... फिर भी, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग बंद, सैंपल भी पेंडिंग

जिले में अब हालात बेकाबू हाेते दिख रहे हैं। ऐसे में काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग दाेबारा शुरू करने की जरूरत है। गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेसिंग बंद हाे चुकी है, इधर, सैंपलाें की जांच की गति भी बढ़ाने की जरूरत है। 18 नवंबर काे 832 सैंपल पेंडिंग थे, वहीं, अगले दिन 19 नवंबर रात तक 694 मरीजाें के सैंपल पेंडिंग ही रहे। इस बीच 450 लाेगाें की सैंपलिंग की गई।

मैरिज गार्डनों में 24 तारीख से बुकिंग शुरू
इधर, जिले में 25 नवंबर से शादियाें का सीजन शुरू हाे रहा है। ऐसे में बड़ा खतरा बना हुआ है। मैरिज गार्डनाें में 24 तारीख से बुकिंग हाे चुकी है। शादियाें का दाैर आगामी एक महीने तक चलेगा। इस दाैरान अन्य शहराें से भी लाेगाें का आवागमन हाेगा। ऐसे में आने वाले दिनाें में संक्रमण फैलने का अंदेशा बढ़ गया है।

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