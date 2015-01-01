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‌वारदात ‌‌‌‌‌:टाटा मैजिक में बैठे वृद्ध की जेब से निकाली चार ग्राम सोने की लटकन

रतलामएक घंटा पहले
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  • हरी साड़ी पहनी महिला ने जेब से निकाला पर्स, सीसीटीवी में दिखी

वृद्ध व्यक्ति बेटी के साथ सोने की कान की लटकन बदलवाने के लिए टाटा मैजिक में बैठकर चांदनीचौक जा रहे थे तभी रास्ते में एक महिला ने हाथों की सफाई दिखाते हुए वृद्ध की पेंट की जेब से पर्स चोरी कर लिया और रास्ते में उतर गई। यह घटना वृद्ध के सामने बैठे एक व्यक्ति ने देखी और वृद्ध की बेटी को बताई। वे वाहन से उतर महिला का पीछा करते उसके पहले महिला भीड़ का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकली। जानकारी के अनुसार दो मुंह की बावड़ी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक परमानंद देवानी अपनी बेटी सुनीता पति हरीश निवासी कोटा के साथ शुक्रवार दोपहर को कॉलेज रोड से चांदनीचौक जाने के लिए टाटा मैजिक में बैठे थे। नीमचौक आने के पहले परमनांद देवानी के पास बैठी के महिला उतरी। उसके उतरने के बाद परमानंद के सामने बैठे एक व्यक्ति ने सुनीता से कहा कि उक्त महिला ने आपके पिता की पेंट की जेब से कुछ निकाला था। तब तक टाटा मैजिक तोपखाना तक पहुंच गई थी। वाहन को रुकवाने के बाद सुनीता पिता के साथ उक्त महिला को पकड़ने के लिए पीछे भी गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। महिला द्वारा शोर मचाने पर लोग एकत्रित हो गए थे। माणकचौक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सुनीता ने पुलिस को बताया वह पिता के घर आई हुई है। गुरुवार को चांदनीचौक से 4 ग्राम सोने की कान की लटकन खरीदी थी। घर वालों को पसंद नहीं आने व ज्यादा वजनी लेने के हिसाब से उसे बदलवाने शुक्रवार काे दुकान पर जा रहे थे। तभी रास्ते में हरे रंग की साड़ी पहने 40-45 वर्षीय महिला ने पिता के पेंट की जेब से पर्स निकाल लिया। पर्स में लटकन रखी हुई थी। सुनीता ने बताया उसकी बहन के लड़के की शादी है उसके देने के लिए पिता ने लटकन दिलवाई थी। माणकचौक पुलिस ने बताया महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।

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