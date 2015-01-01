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जेसी बैंक चुनाव:एम्प्लाइज यूनियन के महामंत्री का दौरा, जनसंपर्क तेज

रतलामएक घंटा पहले
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  • 26 नवंबर को मतदान, 27 को आएगा परिणाम, मजदूर संघ के मंडल मंत्री बैंक सदस्यों से मिले

26 नवंबर को होने वाली जेसी बैंक चुनाव के मतदान के लिए वेस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ और पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। शुक्रवार को एंप्लाइज यूनियन के महामंत्री जेआर भोसले ने दौरा किया। वहीं मजदूर संघ के मंडल मंत्री बीके गर्ग ने उम्मीदवारों के साथ बैंक सदस्यों से मिले। मतदान में अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। 26 नवंबर को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मतदान होगा। 27 नवंबर को मतगणना के बाद शाम तक परिणाम जारी हो जाएंगे।
कर्मचारियों से हड़ताल के लिए तैयार रहने को कहा, निजीकरण हुआ तो हड़ताल जरूर होगी
एक दिनी दौरे पर आए वेस्टर्न रेलवे एंप्लाइज यूनियन के महामंत्री जेआर भोसले ने शुक्रवार को डीजल शेड में प्रदर्शन के साथ ही जेसी बैंक उम्मीदवारों के साथ रेलकर्मियों से भी मिले। सुबह सबसे पहले महामंत्री के नेतृत्व में डीजल शेड पर निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन हुआ। इसमें महामंत्री ने कर्मचारियों से हड़ताल के लिए तैयार रहने को कहा। केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। रेलवे का निजीकरण हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हड़ताल जरूर होगी। जेसी बैंक उम्मीदवार सुनील चतुर्वेदी और रंजीता को भरपूर आशीर्वाद दें। मीडिया प्रभारी अशोक तिवारी ने बताया कि प्रदर्शन को मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारठ, अध्यक्ष एसएस शर्मा, सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र सिंह सोलंकी ने भी संबोधित किया। इसके बाद महामंत्री ने चुनावी तैयारी पर भी चर्चा की।

कर्मचारियों से मिले मजदूर संघ उम्मीदवार - वेस्टर्न रेलवे मज़दूर संघ के उम्मीदवारों ने शुक्रवार को मंडल मंत्री बीके गर्ग के साथ मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यालय, एसएसई टेली केबल व एक्सचेंज, रेलवे स्कूल, स्टेशन परिसर में पहुंचकर जनसंपर्क किया। इस दौरान वेरेमसं द्वारा किए कर्मचारी हित के काम को बैंक सदस्यों के सामने रखा। प्रत्याशी नीलम कौर, वाजिद खान, सहायक मंडल मंत्री दीपक भारद्वाज, चंपालाल गढ़वानी, प्रताप गिरी सहित अन्य साथ रहे।

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