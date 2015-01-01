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टैक्स चाेरी:मुंबई भेजने से पहले पकड़ा गया सोना-चांदी 24 सराफा व्यापारियों को आयकर नोटिस

रतलामएक घंटा पहले
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  • 68 लाख का 1.3 किलो सोना, 34 लाख की 56 किलो चांदी व 2.29 करोड़ की नकदी जब्त
  • मुंबई भेजा जा रहा सोना-चांदी बिना बिल का, सराफा एसोसिएशन ने कहा-िबल का है
  • आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने स्टेशन पर पकड़ा आयकर विभाग ने जताया हवाले का अंदेशा
  • पैकेटों पर लिखे थे कोडवर्ड, भारी पैकेट देखकर आरपीएफ ने रोका तो मिला सोना
  • आरपीएफ ने इनकम टैक्स विभाग को सौंपा आरोपी और जब्त माल

अारपीएफ क्राइम ब्रांच ने गुरुवार रात रतलाम स्टेशन पर 24 सराफा व्यापारियों का 68 लाख का 1.3 किलाे साेना, 34 लाख की 56.97 किलाे चांदी व 2.29 कराेड़ रुपए की नकदी पकड़ी, यह बिना टैक्स का माल मुंबई भेजा रहा था। पैकेट पर अधिकांश पर सराफा व्यापारियों ने कोडवर्ड लिख रखे हैं जबकि कुछ पर नाम भी लिखे थे। टैक्स से बचने भेजा जा रहा सारा माल बिना बिल का है। आरपीएफ ने बिना टिकट स्टेशन एरिया में प्रवेश करने पर रेलवे एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी और जब्त माल इनकम टैक्स विभाग की विशेष टीम को सौंप दिया है। 24 व्यापारियों को सोना-चांदी और नकदी से संबंधित दस्तावेज बताने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। तीन-चार दिन में मामले का खुलासा हो जाएगा। आयकर विभाग को हवाला कारोबार होने की भी शंका है।

स्लीपर कोच में नागदा से बैठे व्यक्तियों को देने आया था -आरोपी सराफा व्यापारियों का दो नंबरी माल तीन सफेद बोरे में भरकर नागदा से जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में बैठे तीन व्यक्ति को देने स्टेशन पहुंचा था। रात 9.30 बजे प्लेटफॉर्म चार पर गश्त कर रहे आरपीएफ क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक पंकज त्यागी, आरक्षक अमी चंद और कृष्णा सिंह ने बोरे देख पूछताछ की तो आरोपी को हड़बड़ा गया। उसके पास टिकट भी नहीं था। चेकिंग करने पर सोने के बिस्किट और चांदी की सिल्लियों के साथ 10 से 2000 रुपए के नोट के बंडल निकले। आरपीएफ की सूचना पर शुक्रवार सुबह इंदौर आयकर विभाग की विशेष जांच टीम यहां पहुंच गई थी।
आरपीएफ थाने पहुंचे थे सराफा व्यापारी- मामले को रफा-दफा करने के लिए बुलियन का काम करने वाले कुछ स्थानीय नामी सराफा व्यापारी भी आरपीएफ थाने पहुंचे थे। आरपीएफ से लंबी बातचीत हुई लेकिन मामला जम नहीं पाया।

रतलाम से मुंबई तक इस तरह संचालित होता है नेटवर्क

  • इस तरह बिना बिल या बिल वाले माल की आवाजाही के लिए सराफा व्यापारियों का रतलाम से मुंबई तक नेटवर्क बना हुआ है।
  • कुछ निश्चित व्यक्ति, जिन्हें कोरियर बॉय या आंगड़ियां कहते हैं, वे माल का परिवहन करते हैं।
  • इसमें आरपीएफ और जीआरपी की भी मिलीभगत है। बताया जा रहा है कि रतलाम-गोधरा, गोधरा-सूरत और सूरत से मुंबई तक अप्रत्यक्ष निगरानी करता है।
  • आरपीएफ में गत दिनों बड़े पैमाने पर ट्रांसफर से यह गणित गड़बड़ा गया। आरपीएफ को भी इसमें बड़ा हिस्सा मिलता है।

जब्त की ^तीन सफेद बोरियों में भरा सोना-चांदी और नकदी जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट में प्रकरण बनाया है। माल इनकम टैक्स को सौंप दिया है। रमण कुमार, कमाडेंट-आरपीएफ

सूचना पर इंदौर से टीम पहुंची - ^आरपीएफ की सूचना पर इंदौर की इन्वेस्टिगेशन टीम यहां पहुंची थी। प्रोसीडिंग चल रही है। जांच शुरू कर दी है। -एसआर मीणा, आयकर अधिकारी

टैक्स चोरी का गणित

  • सोने-चांदी पर सरकार 3% जीएसटी लेती है। व्यापारी खुद 2 प्रतिशत में व्यापार करता है। इस एक प्रतिशत के अंतर को पूरा करने के लिए वह बिना बिल के लेन-देन करता है।
  • सोने का भाव अभी 52250 रुपए प्रति दस ग्राम चल रहा। इस मान से एक किलो बिना बिल का सोना बेचकर सराफा व्यापारी 1.5 लाख बचा लेते हैं। 1.335 किलो सोने का हिसाब निकाले तो बचत 1.99 लाख होती है।
  • चांदी 62350 रुपए प्रति किलो चल रहा है। शुक्रवार को पकड़ाई 56.97 किलो चांदी का हिसाब निकाले तो यह बचत 1.06 लाख होती है।
  • माल बिल वाला है- सारा माल बिल वाला है। कभी वहां भूल जाते हैं या बेचकर आते हैं। बिल बुक रह जाती है तो इस तरह माल भेजते हैं। कुछ 10-15 छोटे व्यापारी मिलकर व्यापार करते हैं। -झमक भरगट, अध्यक्ष-सराफा एसो.
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