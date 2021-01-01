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आम बजट का असर:सोना 49700 प्रति दस ग्राम पर, बजट के बाद एक हजार रुपए सस्ता हुआ सोना

रतलाम4 घंटे पहले
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  • कारोबारियों का अनुमान और कम हो सकते हैं भाव

बजट में आयात ड्यूटी की घोषणा के साथ सोने में गिरावट शुरू हो गई थी। जो बुधवार को जारी है। सराफा में सोने के भाव 50 हजार रुपए प्रति दस ग्राम के भी नीचे पहुंच गए और भाव 49,700 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गए। 6 महीने बाद सोने के भाव 50 हजार रुपए प्रति दस ग्राम के नीचे पहुंचे हैं। कारोबारियों के मुताबिक आगे भी सोने के भाव में गिरावट आ सकती है।

बुधवार को सोने के भाव में 600 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट आई और भाव 50,300 रुपए प्रति दस ग्राम से नीचे लुढ़ककर 49,700 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गए। इसके पहले 1 जुलाई 2020 को सोना 50 हजार रुपए प्रति दस ग्राम बिका था। गिरावट से लोगों को राहत मिली है।

1 फरवरी 50,700 रुपए 2 फरवरी 50,300 रुपए 3 फरवरी 49,700 रुपए (नोट भाव प्रति दस ग्राम में है)

चांदी एक ही दिन में 2,400 रुपए प्रतिकिलो हुई सस्ती - बुधवार को चांदी एक ही दिन में 2,400 रुपए प्रतिकिलो सस्ती हुई और भाव 67,100 रुपए प्रतिकिलो पहुंच गए। जबकि एक दिन पहले मंगलवार को भाव 69,500 रुपए प्रतिकिलो थे।​​​​​​

करेक्शन आ सकता है - सराफा व्यापारी गोपाल सोनी ने बताया कीमतें घटने की वजह आयात ड्यूटी कम करना है। पहले सोने पर आयात ड्यूटी 12.50 फीसदी लगती थी। लेकिन बजट में इसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।

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