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सोने के भाव में तेजी:सोना और हुआ महंगा, 53,370 रु. प्रति दस ग्राम पहुंचे भाव

रतलामएक घंटा पहले
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त्योहार के पहले सोने के भाव में तेजी जारी है। भाव में शनिवार को भी तेजी रही और सराफा बाजार में सोना 53,370 रुपए प्रति दस ग्राम बिका। जबकि शनिवार को इसके भाव 53,190 रुपए प्रति दस ग्राम थे। सराफा बाजार में सवा तीन महीने बाद सोना इस भाव पर बिक रहा है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक त्योहार में सोने की डिमांड बढ़ गई है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भाव में तेजी है। इसका असर घरेलू बाजार पर हो रहा है और सोना महंगा हो रहा है। सोने के भाव में आगे भी तेजी रहने की संभावना है।

सोने के बढ़ते भाव
7 अक्टूबर53,370 रुपए
6 अक्टूबर53,190 रुपए
5 अक्टूबर52,800 रुपए
4 अक्टूबर52,700 रुपए

इधर चांदी में भी एक हजार रुपए की तेजी
सोने के साथ ही चांदी के भाव में भी तेजी है। शनिवार को भाव में एक हजार रुपए की तेजी रही। इससे चांदी के भाव 63,150 रुपए प्रतिकिलो से बढ़कर 64,100 रुपए प्रतिकिलो पहुंच गए।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1950 डॉलर प्रति औंस पर सोना
अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो सोना शुक्रवार को बढ़त के साथ 1950 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी 25.44 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर ट्रेंड करती दिखी।
वायदा बाजार में भी तेजी : घरेलू वायदा बाजार की बात करें, तो एमसीएक्स पर शुक्रवार शाम दिसंबर वायदा का सोना 0.44 फीसद या 229 रुपये की तेजी के साथ 52,284 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड करता दिखाई दिया। वहीं, दिसंबर वायदा की चांदी इस समय 2.55 फीसद या 1637 रुपये की बढ़त के साथ 65,890 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड करती दिखाई दी।

ट्रम्प हो या बाइडेन : दोनों वजह से ही इजाफा

बाजार के जानकारों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रोचक समीकरण बने। इससे सोना और चांदी के भाव में इजाफा तय है। अमेरिका में ट्रम्प या बाइडेन राष्ट्रपति बनें लेकिन सोने के भाव दोनों ही स्थितियों में बढ़ेंगे। असल में अमेरिका में जो भी आर्थिक योजनाएं चल रही हैं या जिन पर आगे काम होना है, उन्हें लेकर अनिश्चितता हो जाएगी। नई सरकार अर्थव्यवस्था के लिए मौजूदा नीतियों में बदलाव कर सकती है। कई सेक्टर्स की बड़ी कंपनियों पर शुरुआती दबाव होगा। ऐसे में सोने में निवेश बढ़ेगा।

दीवाली पर 53 हजार रुपए के आसपास ही रहेंगे भाव

सराफा व्यापारी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विशाल डांगी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी है। वहीं त्योहार शुरू हो गए हैं और आगामी दिनों में शादियां भी हैं। ऐसे में दीवाली के आसपास सोने के भाव 53 हजार रुपए के आसपास ही बने रह सकते हैं। वहीं चांदी के भाव 65 हजार रुपए के आसपास बने रहने की संभावना है। सराफा व्यापारी गोपाल सोनी ने बताया तीन महीने से सोने के भाव 51 से 52 हजार रुपए के आसपास बने हुए थे। सवा तीन महीने बाद फिर तेजी शुरू हुई है। आगे भी 53 हजार के आसपास ही भाव रहने की संभावना है।​​​​​​​

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