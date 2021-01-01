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बिजली कंपनी:हाईटेक हुई बिजली कंपनी, ब्लूटूथ से मीटर रीडिंग की तैयारी शुरू की

रतलाम2 घंटे पहले
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  • कंपनी भीलवाड़ा मॉडल लागू करेगी, मीटर रीडिंग में आएगी पारदर्शिता

बिजली कंपनी अब ब्लूटूथ के जरिए मीटर रीडिंग की तैयारी कर रही है। इसमें मीटर की सारी डिटेल रहेगी। यह कंपनी के मीटर रीडर के मोबाइल एप से जुड़ा रहेगा। मीटर रीडर क्षेत्र में पहुंचेगा और एप को जैसे ही चालू करेगा ब्लूटूथ से एप कनेक्ट होगा व रीडिंग हो सकेगी।
कंपनी भीलवाड़ा का मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ब्लूटूथ वाले मीटर कस्बों और बड़े गांवों में लगाने की तैयारी में है।
भीलवाड़ा पहुंचे : बिजली कंपनी के एमडी अमित तोमर के निर्देश पर टीम भीलवाड़ा पहुंची। भीलवाड़ा में टीम के अधिकारियों ने ब्लूटूथ से मीटरों से ऑटोमेटेड रीडिंग प्राप्त करने, समानांतर लोड बढ़ाने, लाइनलाॅस घटाने की जानकारी प्राप्त की। दल में मप्रपक्षेविविकं की मीटर टेस्टिंग शाखा के अधिकारी सुधीर आचार्य, आईटी के गौतम कोचर, परचेस शाखा के हिमांशु साहू शामिल थे। मप्रपक्षेविविकं के निदेशक मनोज झंवर ने जानकारी दी।

ब्लूटूथ वाले मीटर लगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये फायदा

{बिजली कंपनी के मीटर रीडर उपभोक्ताओं के घरों में जब पहुंचते हैं तो कई उपभोक्ताओं के यहां ताला लगा रहता है। इससे रीडिंग नहीं हो पाती है। इससे लॉक इन बिल जारी किया जाता है। इससे मुक्ति मिलेगी। {कई बार शिकायत रहती है कि मैं घर पर ही था इसके बाद भी मीटर रीडर नहीं आया और अनुमानित खपत वाला बिल मुझे जारी कर दिया। {मीटर रीडर को किसी के घर या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। {रीडिंग लेने के लिए किसी भी उपभोक्ता के घर, दुकान या दफ्तर नहीं पहुंचना होगा। {सैलाना, बाजना, आलोट सहित कई बड़े कस्बे हैं जहां फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाने की योजना नहीं है।

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