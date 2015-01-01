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जैन सोशल ग्रुप:दीपपर्व पर जैन सोशल ग्रुप मैत्री ने 31 परिवारों को बांटी खाद्य किट

रतलामएक घंटा पहले
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जैन सोशल ग्रुप मैत्री परिवार ने 5वें साल भी सधार्मिक परिवारों के लिए दीप पर्व के स्थायी सेवा प्रकल्प ‘आओ खुशियां बांट आएं, आओ फिर से दीये जलाएं’ का आयोजन किया। 31 परिवारों को खाद्य सामग्री किट बांटी गई। ग्रुप ने पूर्व में भी कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन शाला का संचालन किया था। संस्थापक अध्यक्ष अमित कोठारी, हिम्मत गेलड़ा, जयंतीलाल जैन, मयंक कोठारी, नीलेश कोठारी, वैभव मेहता, अवि दम्माणी, दीपक सेलोत, राहुल रांका, सिद्धार्थ बोराणा, चंदन सेलोत सहित अन्य मौजूद थे।

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