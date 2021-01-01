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  • Jinar Community Came Forward To Help In The Purchase Of Dead Body, Contributed 61 Thousand Rupees

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शव वाहन:जिनगर समाज शव वाहन की खरीदी में सहयोग के लिए आगे आया, 61 हजार रुपए का योगदान दिया

रतलाम2 घंटे पहले
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  • वाघेला जीव दया समिति ने उठाया बीड़ा, दिनेश वाघेला का समाजजन ने किया सम्मान

वाघेला जीव दया समिति शहर के लिए शव वाहन ला रही है। यह वाहन जनसहयोग से खरीदा जा रहा है। शव वाहन खरीदने में मदद के लिए जिनगर समाज भी आगे आया है। समाज की ओर से 61 हजार रुपए समिति को प्रदान किए। दौलतगंज स्थित श्रीराम मंदिर में यह राशि समिति के दिनेश वाघेला को प्रदान की गई। समाज अध्यक्ष मांगीलाल सिसौदिया ने बताया समिति की ओर से शहर हित में शव वाहन खरीदकर एक नेक काम किया जा रहा है। इससे समाज उनकी मदद के लिए आगे आया है। समाज के सभी लोगों के सहयोग से यह राशि समिति को प्रदान की गई है। आगे भी समाज हर कदम पर समिति के साथ खड़ा है। इस दौरान समाजजनों ने समिति के दिनेश वाघेला का स्वागत किया। इस मौके पर जिनगर समाज के सचिव बाबूलाल सिसौदिया, मोहनलाल पंवार, चिमनलाल, देवेंद्र चौहान, राजेश पंवार, संतोष सिसौदिया, संदीप राठौड़, प्रकाश सिसौदिया सहित समाजजन मौजूद थे।

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