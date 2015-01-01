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क्रमोन्नति वेतनमान:प्रकरण का समय पर निराकरण नहीं करने से शिक्षकों को नुकसान

रतलाम2 घंटे पहले
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आलोट संकुल में क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश जारी हुए तीन महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन लिपिकीय साथियों की हठधर्मिता के चलते शिक्षकों को समय पर वेतन निर्धारण नहीं किया जाकर एरियर की राशि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। इससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मप्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सर्वेश कुमार माथुर ने बताया वेतनमान के आदेश जारी होने के बाद भी वेतनमान नहीं मिल रहा है जबकि अधिकांश संकुलों में भुगतान हो चुका है। कुछ ही संकुल शेष बचे ही। इनमें भी यथाशीघ्र एरियर की राशि 12,24 एवं 30 साल की क्रमोन्नति वेतनमान राशि का भुगतान कराया जाए। उन्होंने डीईओ को पत्र लिखकर जल्द ही वेतनमान देने की मांग की है ताकि शिक्षकों को फायदा हो।

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