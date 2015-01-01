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दीपोत्सव:दीपाेत्सव पर आध्यात्मिक सीरीज बनाई

रतलामएक घंटा पहले
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जाने-माने चित्रकार शेख रियाजउद्दीन पटेल ने दीपोत्सव के प्रसंग पर मार्डन व रियलिस्टिक आर्ट का संगम कर आध्यात्मिक सीरीज की रचना की है। पेशे से अध्यापक रियाजउद्दीन ने बताया कि वे इन दिनों लाइन आर्ट पर काम कर रहे हैं। इसमें भगवान शिव की सीरीज, म्यूरल्स, लैंडस्केप आदि बना रहे हैं। चित्रकार श्री पटेल को राज्य स्तरीय कई पुरस्कार मिले हैं और वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं।

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