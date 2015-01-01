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दिनदहाड़े वारदात:11 दिन पहले भी फेंकी थी मिर्ची, पुलिस सुस्त बनी रही, नतीजा : 9 लाख की लूट

रतलामएक घंटा पहले
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  • अनाज मंडी के व्यापारी के मुनीम को प्रताप नगर ओवरब्रिज पर लूटा

ग्यारह दिन पहले प्रताप नगर ओवरब्रिज पर दो व्यापारियों से लूट की कोशिश के बाद भी पुलिस ने जवान की तैनाती व गश्ती शुरू नहीं की। नतीजा यह हुआ कि शनिवार को सिल्वर कलर की एक्टिवा से आए दो युवकों ने ब्रिज उतर रहे मंडी व्यापारी के मुनीम की आंख में मिर्ची झोंक कर 9 लाख रुपए लूट लिए। लूट के बाद आरोपी सालाखेड़ी की तरफ वाहन भगा ले गए। छीना-झपटी में मुनीम को सिर और बाएं हाथ पर चोट लगी। घटना के बाद मुनीम मंडी पहुंचा जहां से व्यापारी और हम्माल उन्हें अस्पताल लाकर भर्ती कराया। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देख रहे हैं। एसपी गौरव तिवारी ने सालाखेड़ी चौकी प्रभारी नागेश यादव को निलंबित कर दिया। यादव के स्थान पर दीनदयाल नगर थाने के सब इंस्पेक्टर मुकेश सास्तिया को सालाखेड़ी चौकी प्रभारी बनाया है। घटना के बाद व्यापारियों ने 20 हजार रुपए से अधिक भुगतान चेक से करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार अनाज मंडी के महादेव ट्रेडर्स में अकाउंटेंट रत्नेश्वर रोड निवासी 48 वर्षीय अशोक उर्फ लक्ष्मीनारायण पिता नंदकिशोर जायसवाल शनिवार दोपहर को भोजन करने के लिए घर गए थे। वापस लौटते समय फ्रीगंज रोड स्थित एचडीएफसी बैंक से रुपए लेकर हरे रंग के कपड़े के झोले में रखे। बैंक से बाइक पर मंडी जा रहे थे। ब्रिज उतरते वक्त पीछे से दो पहिया वाहन पर आए युवकों ने आंख में मिर्ची झोंक दी। बाइक से गिरने पर अशोक उर्फ लक्ष्मीनारायण से आरोपियों ने हरे रंग का कपड़े का झोला छीन लिया। छीना झपटी में अशोक उर्फ लक्ष्मीनारायण के सिर और बाएं हाथ पर चोट लगी। आरोपी झोला छीन कर भाग गए। घटना के बाद अशोक उर्फ लक्ष्मीनारायण बाइक से मंडी पहुंचे और घटना की जानकारी दी। मंडी से व्यापारी लोकेश चोपड़ा, हम्माल अमित, जमादार शेरू भाई ने कार से अशोक को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिली तभी स्टेशन रोड माणक चौक थाने से पुलिस फोर्स पहुंचा। आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मंगवाए हैं।

एसपी की कार्रवाई, चौकी प्रभारी निलंबित
एसपी गौरव तिवारी ने बताया आरोपियों ने करीब एक किलोमीटर पीछा करने के बाद ब्रिज पर लूट की वारदात की। निर्देश के बावजूद सालाखेड़ी चौकी प्रभारी ने मंडी और आसपास सुरक्षा के लिए पुलिस ड्यूटी नहीं लगाई। सालाखेड़ी से गुजरने वाले बगैर नंबर के वाहनों की चेकिंग भी नहीं चल रही थी। लापरवाही दिखने पर सालाखेड़ी चौकी प्रभारी नागेश यादव को निलंबित किया गया है।

व्यापारियों ने कलेक्टर से कहा-मंडी से ही जानकारी जुटाते हैं लुटेरे

शनिवार दोपहर को मंडी व्यापारी के अकाउंटेंट से लूट की वारदात के बाद मंडी व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया मंडी सचिव द्वारा माइक से मंडी में किसानों को 2 लाख तक के भुगतान की घोषणा की जाती है। मंडी से जानकारी मिलने पर आरोपी रेकी कर वारदात कर रहे हैं। इससे पहले भी लूट की कोशिश की थी परंतु वारदात नहीं हो पाई। ज्ञापन सौंपते वक्त ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र चतर, सचिव वर्धमान बरडिया, अभय सेठिया, कांतिलाल चोपड़ा, कैलाशचंद्र माहेश्वरी, अभय वोरा, हेमकांत दवे, सतीश जैन, मनोज जैन, डॉ बीएल मेहता, व्यापारी संघ अध्यक्ष दिलीप मेहता, लहसुन प्याज मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष निलेश बाफना, प्रकाश यादव, रवि पाटीदार उपस्थित थे। व्यापारियों ने विधायक चेतन्य काश्यप, एसपी गौरव तिवारी, एसडीएम अभिषेक गहलोत को पत्र देकर घटना से अवगत कराया।

27 अक्टूबर को हुई थी लूट की कोशिश
मंडी में 27 अक्टूबर को भी अनाज मंडी में फर्म राज ट्रेडर्स के अकाउंटेंट शुभम जैन साथ इसी तरह से लूट का प्रयास हुआ था। अकाउंटेंट जैन एचडीएफसी बैंक से रुपए लेकर दोस्त के साथ एक्टिवा से मंडी जा रहे थे। लुटेरों ने प्रतापनगर ब्रिज पर लूटने के लिए मिर्च पाउडर फेंका। किस्मत थी कि मिर्च पाउडर एक्टिवा पर पीछे बैठे शुभम की आंख में लगा। एक्टिवा चला रहे दोस्त ने स्पीड़ बढ़ा दी और दोनों सुरक्षित मंडी पहुंच गए। रुपए नहीं गए इसलिए घटना की एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी।

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