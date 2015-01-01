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प्याज की आवक:थोक मंडी में पुराने से महंगा बिक रहा नया प्याज

रतलाम3 घंटे पहले
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  • पुराना प्याज 4490 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा

थोक मंडी में नए प्याज की आवक शुरू हो गई है। यह प्याज आसपास के गांवों से आ रहा है लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह पुराने से महंगा बिक रहा है। पुराना प्याज मंडी में जहां 1100 से 4490 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। वहीं नया प्याज 2000 से 5209 रु. प्रति क्विंटल बिक रहा है। यानी पुराने प्याज की तुलना में नया प्याज के न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही भाव ज्यादा है। थोक मंडी में नए प्याज की आवक 486 कट्‌टे (प्रति कट्‌टा 50 किलो) की रही। वहीं पुराने प्याज की आवक 15000 कट्‌टे की रही। नए प्याज की क्वालिटी अच्छी है - निलेश बाफना ने बताया कि नया प्याज पुराने से महंगा बिकने की वजह नए प्याज की क्वालिटी अच्छी होना है। पुराना प्याज जहां हल्की क्वालिटी का आ रहा है। वहीं नए प्याज की क्वालिटी अच्छी है। इससे इसके दाम भी ज्यादा हैं। संघर्षशील लहसुन प्याज युवा व्यापारी संघ अध्यक्ष निलेश बाफना ने बताया कि अभी प्याज की आवक शुरुआती है। अभी नए प्याज की आवक में पूरी तरह से समय लगेगा। इससे अगले कुछ दिनों में तो भाव कम होने की संभावना कम ही है।

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