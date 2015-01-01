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इस दीपावली राहत:नहीं भरना होगा अगस्त से पहले का बकाया, मंथली यूिनट के बिल जारी

रतलामएक घंटा पहले
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  • दीपावली पर बिजली कंपनी ने होल्ड किए 1.25 करोड़ बकाया

सरकारी आदेश नहीं आने के कारण बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को इस दीपावली राहत मिली है। बिजली कंपनी ने दो महीने पहले होल्ड किए 1 किलोवॉट वाले उपभोक्ताओं के 1.25 करोड़ बकाया इस महीने भी नहीं मांगे हैं। उपभोक्ताओं को मंथली यूनिट के बिल दिए गए। इससे बकायादार खुश हैं। उन्हें दीपावली पर लमसम बिल की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। इधर बिजली कंपनी ने दीपोत्सव के चलते 5 दिन के लिए मेंटेनेंस भी रोक दिया है। यानी दीपोत्सव में किसी तरह का खलल नहीं पड़ेगा और लोग परिवार के साथ खुशियां मना सकेंगे। नगर में बिजली कंपनी के घरेलू और गैर घरेलू मिलाकर कुल 18 हजार 539 उपभोक्ता हैं। दो महीने पहले उपभोक्ताओं को अनाप-शनाप राशि के बिल मिलने के कारण बिजली केंद्र पर भीड़ लगती थी और शिकायतें भी बढ़ती थीं। जब से सरकारी फरमान पर बिजली कंपनी ने 1 किलोवॉट वाले उपभोक्ताओं की बकाया राशि होल्ड की है। इसके बाद से उन्हें मंथली खपत अनुसार बिजली के बिल जारी किए जा रहे हैं। कुल उपभोक्ताओं में से 20 फीसदी उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी बकाया राशि होल्ड होने से बिजली कंपनी के 1.25 करोड़ रुपए अटक गए और उसकी रुक गई। यूं तो हर महीने बिजली कंपनी को बिलों के मार्फत करोड़ों रुपए की आय होती है। सवा करोड़ रुपए की वसूली पेनल्टी के साथ करना है और कब करना है, इसे लेकर अभी आदेश जारी होना है। ऐसी संभावना है कि अगले महीने वसूली के आदेश हो सकते हैं।

दीपावली पर नहीं होगी कटौती
दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। त्योहार पर बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। बीच में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बिजली कंपनी ने दीपावली से पहले ही परमिट लेकर मेंटेनेंस तक शुरू कर दिया था। इधर, उपभोक्ताओं को त्याेहार के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बिजली कार्यालय पर एक टीम तैनात है। त्योहार के दौरान अतिआवश्यक कार्य को छोड़कर शटडाउन नहीं लिया जाएगा।
राहत : अगस्त के पहले की बकाया राशि के बिल जारी नहीं किए
बिजली कंपनी के डीई एमके मैड़ा ने बताया कि इस महीने भी उपभोक्ताओं को अगस्त से पहले की बकाया राशि के बिल जारी नहीं किए हैं। लेकिन जिन्होंने पिछले महीने का बिल नहीं भरा उसे जरूर राशि जोड़कर दी है। ये भी उपभोक्ताओं के लिए राहत है। त्योहार के चलते पांच दिनों तक किसी तरह का मेंटेनेंस भी नहीं होग।

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