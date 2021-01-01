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196 दिन बाद राहत:रतलाम में एक भी नया कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, 223 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी

रतलाम3 घंटे पहले
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  • आरटीपीसीआर से 14 तो वहीं, रैपिड एंटीजन से 109 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव मिली

जिले में बुधवार को एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। ऐसा 196 दिन के बाद हुआ है। इससे पहले 23 जुलाई को ऐसा दिन आया था, जब एक भी संक्रमित नहीं मिला था। हालांकि, इस खबर से आप खुश मत हो जाना क्योंकि... अभी 223 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है।

जिले में एक दिन पहले ही 14 पॉजिटिव मिले थे। 20 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव ने दहाई का आंकड़ा छूआ था। पॉजिटिव की अचानक बढ़ी हुई संख्या को देख आशंका होने लगी थी। लेकिन बुधवार को जिले में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। जबकि, आरटीपीसीआर से 14 तो वहीं रैपिड एंटीजन से 109 लोगों की जांच हुई। रिपोर्ट निगेटिव मिली है। इधर, पॉजिटिव नहीं मिलने का एक कारण कम जांच होना भी है। एक महीने पहले तक रोज 400 से ज्यादा सैंपलों की जांच हो रही थी।

अब स्वास्थ्य अमले के मुताबिक फीवर क्लिनिक में भी कम लोग पहुंचे रहे हैं। बुधवार को छह मरीज डिस्चार्ज किए गए। कोरोना वैक्सीन : मॉपअप राउंड में भी नहीं पहुंचे कर्मचारी : इधर बुधवार को मॉपअप राउंड था। दूसरी बार भी कर्मचारी वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंचे। जिले में सिर्फ 24 प्रतिशत लोगों को ही वैक्सीन लग सकी। दिनभर में 380 लोगों को टीके लगाए गए।

जून में भी रहे थे ऐसे दिन

जिले में इससे पहले 23 जुलाई को एक भी पॉजिटिव नहीं आया था। इस दिन 16 सैंपलों की ही जांच हुई थी। हालांकि, इसके बाद फिर संक्रमित मिलने लगे थे। वहीं, जून में भी ऐसे दिन आए थे। 9 जून, 11 जून, 12 जून, 22 जून व 26 जून को जिले में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला था। जून में 2300 से ज्यादा टेस्ट हुए थे। 121 पॉजिटिव मिले थे। इस महीने कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 158 पर पहुंचा था।

कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ

रिपोर्ट में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। जून-जुलाई के बाद ऐसा हुआ है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सावधानी रखना ना भूलें। -डॉ. गौरव बोरीवाल, एपेडेमियोलॉजिस्ट

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