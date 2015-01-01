पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सर्द हवा का दौर:13 डिग्री के करीब पहुंचा अब रात का तापमान, पिछले साल तो दिसंबर में पड़ रही थी ऐसी ठंड

रतलामएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • सात दिन से लगातार हमारे शहर के तापमान में आ रही कमी

सर्द हवा से नवंबर में दिसंबर सी ठंड पड़ रही है।। गुरुवार को तापमान 13 डिग्री के करीब पहुंच गया। ये इस सीजन की सबसे सर्द रात थी, वहीं ऐसी ठंड पिछले साल दिसंबर के महीने में रही थी। गुरुवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान के इस स्तर पर पहुंचना चौंका रहा है। क्योंकि पिछले साल 4 नवंबर को तापमान 14 डिग्री से कम दर्ज किया गया था।

पांच दिन का तापमान
दिनांक अधि. न्यू.
1 नवंबर 31.2 15.6
2 नवंबर 31.0 15.0
3 नवंबर 31.2 14.8
4 नवंबर 31.5 14.2
5 नवंबर 31.6 13.6
मिलेगी राहत- मौसम वैज्ञानिक डीपी दुबे ने बताया हवा का रुख बदलने के आसार हैं। ये पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी होगा, इससे कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें