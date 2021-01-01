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सफर में मौत:इलाज के लिए मुंबई जा रहे वृद्ध की ट्रेन में मौत

रतलामएक घंटा पहले
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इलाज के लिए दिल्ली से मुंबई जा रहे वृद्ध की ट्रेन में मौत हो गई। नागदा के आस-पास वृद्ध की मौत होने पर उनके शव को रतलाम रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। जीआरपी ने पीएम करवा कर शव परिजन को सौंप दिया। ट्रेन 02952 दिल्ली-मुंबई सेंट्रल राजधानी में रमेश प्रसाद पिता आनंद प्रसाद (66) निवासी पगार, करेडारी, हजारीबाग दामाद प्रसाद कुमार सिंह के साथ सफर कर रहे थे।

मंगलवार देर रात को नागदा के आस-पास रमेश प्रसाद का निधन हो गया। सूचना पर जीआरपी ने रात में शव को रतलाम रेलवे स्टेशन पर उतार कर जिला अस्पताल भिजवाया। दामाद प्रसाद कुमार सिंह ने बताया कि ससुर कैंसर से पीड़ित थे। दिल्ली में मुंबई रेफर किया था। उन्हें मुंबई ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में निधन हो गया। बुधवार सुबह जीआरपी ने मृतक का पीएम करवा कर शव परिजन को सौंप दिया।

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