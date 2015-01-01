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मध्यप्रदेश सरकार पहली बार...:ऑनलाइन साइबर क्राइम कोर्स जल्द

रतलाम2 घंटे पहले
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मध्यप्रदेश सरकार पहली बार छात्र और छात्राओं के लिए ऑनलाइन साइबर क्राइम से जुड़ा कोर्स कराने जा रही है। इसमें साइबर क्राइम से सुरक्षा व साइबर सुरक्षा जागरूकता संबंधी पढ़ाई ऑनलाइन निशुल्क कराई जाएगी। छात्र mpcon की वेबसाइट mpced.mpconsutancy.org साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस टेस्ट पर पंजीकरण कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा।

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