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  • Only The Young Man Who Worked As An Accountant In The Market Turned Out To Be The Mastermind Of The Loot

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खुलासा:मंडी में अकाउंटेंट का काम कर चुका युवक ही निकला लूट का मास्टरमाइंड

रतलामएक घंटा पहले
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  • नौकरी छोड़ने के बाद भी रैकी करने आ रहा था मंडी, सूचना देकर कराता था वारदात
  • 27 अक्टूबर की लूट की कोशिश में मास्टरमाइंड ही चला रहा था स्कूटी

अनाज मंडी में काम करने वाला धीरजशाह नगर निवासी युवक ही आंख में मिर्ची झोंककर अनाज मंडी के व्यापारियों से लूट करवाने का मास्टरमाइंड निकला। ओसवाल नगर और लक्ष्मीनारायण नगर के दो युवकों से उसने दोनों वारदातें करवाईं। पहली नाकाम वारदात में वह व्यापारी के साथ था। लूट के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली वारदात में रुपए नहीं गए तो व्यापारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। यदि पहली वारदात की रिपोर्ट दर्ज हो जाती तो पुलिस सतर्क रहती और दूसरी वारदात नहीं हो पाती। आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आरक्षक को एसपी ने दस हजार रुपए इनाम की घोषणा की है।
एसपी गौरव तिवारी ने बताया मंडी व्यापारी राजेश बंबोरिया के यहां अकाउंटेंट जितेंद्र पिता मोहनलाल जैन 27 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक से रुपए लेकर दोस्त कीर्ति शर्मा के साथ मंडी जा रहे थे। प्रतापनगर ओवरब्रिज पर स्कूटी सवार दो युवकों ने आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर लूटने का प्रयास किया। प्रतापनगर ओवरब्रिज पर ही दूसरी घटना 7 नवंबर को हुई जिसमें मंडी व्यापारी संजय काबरा के अकाउंटेंट अशोक उर्फ लक्ष्मीनारायण जायसवाल की आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर 9 लाख रुपए लूट लिए थे। लूट के आरोप में पुलिस ने सूरज पिता देवीसिंह राावत (23) नि. ओसवाल नगर, कीर्ति शर्मा पिता प्रकाशचंद्र (22) नि. धीरजशाह नगर, दीपक पिता राधेश्याम शर्मा (23) नि. लक्ष्मीनारायण नगर, मोंटी पिता संजय गेहलोत (23) नि. टाटानगर को गिरफ्तार किया।
स्कूटी भी जब्त की :- एसपी ने बताया कि आरोपी सूरज से 12 हजार रुपए, मोंटी से 13 हजार रुपए, कीर्ति शर्मा से 1 लाख 75 हजार रुपए तथा 6 लाख 50 हजार रुपए दीपक से जब्त हुए। आरोपियों से 8 लाख 50 हजार रुपए और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी जब्त की है। गिरफ्तार चारों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

प्लान कामयाब होता तो लूट जाते 57 लाख रुपए

आरोपी कीर्ति ने मंडी में ढाई साल अकाउंटेंट की नौकरी की व करीब तीन महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी। आरोपी सूरज ने बताया मोंटी के साथ वह मंडी के बाहर खड़ा था। कीर्ति ने बैंक जा रहे अकाउंटेंट जायसवाल का हुलिया व बाइक का नंबर बताया। पीछे गए तो अकाउंटेंट घर चले गए। वहां से फ्रीगंज आए और बैंक से रुपए निकाले। सूरज ने बताया ब्रिज पर 27 अक्टूबर को बैंक से रुपए लेकर मंडी आ रहे अकाउंटेंट जितेंद्र के साथ कीर्ति शर्मा भी था। कीर्ति ने ही जानकारी दी थी। अकाउंटेंट के बैग में 57 लाख रुपए रखे थे। सूरज व मोंटी ने मिर्ची झोंकी तो पीछे बैठे जितेंद्र की आंख में लगी। मिर्ची फेंकने में देरी से एक्टिवा चला रहे कीर्ति की आंख में नहीं लग पाई।

करीब 100 सीसीटीवी कैमरे जांचे- एक जैसी दो घटनाएं होने पर एसपी ने आरोपियों का पता लगाने के लिए टीम गठित की जिसमें एएसपी इंद्रजीतसिंह बाकलवार, एसपी हेमंत चौहान, टीआई किशोर पाटनवाला, एसआई अनुराग यादव, नागेश यादव, मुकेश सास्तिया आरक्षक विपुल भावसार, हिम्मतसिंह, मनमोहन शर्मा, यशवंत जाट, मनीष यादव, बलराम जाट की टीम गठित की। इन्हाेंने सौ से अधिक सीसीटीवी देखे व आरोपियों को ट्रेस किया।

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