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परेशानी:पंचायतों के पास फंड नहीं; भारी बिजली बिल से चिंता, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बकाया

रतलाम25 मिनट पहले
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पंचायतों पर वॉटर वर्क्स, भवन और स्ट्रीट लाइट का 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली बकाया है। राशि नहीं भरने पर पंचायतों की बिजली काट रही है। नल जल योजना का बिजली कनेक्शन काटने से गांवों में पानी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काटने से गांवों में अंधेरा छाया हुआ।

नाराज सरपंच संघ बुधवार को कलेक्टोरेट पहुंचा और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया बिजली कंपनी द्वारा भारी भरकम बिजली के बिल जारी किए जा रहे हैं। जिन पंचायतों में 5 हार्स पॉवर के नलकूप के कनेक्शन हैं उन्हें भी 16 हार्स पॉवर तक के बिजली के बिल जारी किए जा रहे हैं। सालों से बकाया बिल बताते हुए नल जल योजना के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इससे गांवों में पानी का संकट है।

ग्राम पंचायतों के पास राशि ही नहीं है। इससे हम कहां से भरे। जानकारी मिलने पर जिला पंचायत सीईओ ने प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की और गांवों में पानी की समस्या ना हो इसके लिए बिजली कंपनी के अफसरों से बात की। उन्होंने बिजली कंपनी के अधिकारियों से कहा कि कई गांवों से यह शिकायत आ रही है कि बेवजह भारी भरकम बिजली के बिल दिए जा रहे हैं। इसके लिए शिविर लगाए ताकि बकाया की स्थिति क्लीयर हो सके। इस पर जल्द जनपद पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। इस मौके पर सभी गांवों के सरपंच मौजूद थे।

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