पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Ratlam
  • Parking Lines In The City For Traffic Improvement, Loading Of Goods In Wholesale Grocery Market Became A Problem

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कारोबारी नाराज:ट्रैफिक सुधार के लिए शहर में डाल रहे पार्किंग लाइन, थोक किराना बाजार में माल की लोडिंग बनी मुसीबत

रतलामएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • बोले- ऐसी लाइन डाली जा रही है कि वाहन ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं, धंधे पर भी अब पड़ने लगा है असर

ट्रैफिक सुधार के लिए शहर में पार्किंग लाइन डाली जा रही है। गुरुवार दोपहर को धानमंडी में पॉर्किंग लाइन डालने के लिए निगम का अमला पहुंचा। लेकिन पिछली लाइन से तीन फीट अंदर और दुकानों के ठीक पास में लाइन डालने से कारोबारी में नाराजी है। कारोबारी का कहना है कि जो पॉर्किंग लाइन डाली जा रही है वो दुकानों के इतनी पास डाली गई है कि लोडिंग वाहन ही खड़ा नहीं हो पाएगा। इससे हम माल की लोडिंग कैसे करेंगे। इससे कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। धानमंडी किराना की थोक मंडी है। यहां खरीदी के लिए आसपास तहसीलों और शहरों के लोग आते हैं। इसमें बदनावर, पेटलावद, खाचरौद, नागदा, उन्हेल, जावरा, रावटी, बाजना के व्यापारी शामिल हैं। वाहनों के जरिए ये माल ले जाते हैं। वहीं शहर की किराना दुकानों पर भी यही से किराना सामान भेजा जाता है। ऐसे में पॉकिंग लाइन डालने से व्यापारियों के सामने लोडिंग की समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि यदि पॉकिंग लाइन के बाहर वाहन खड़ा करें तो ट्रैफिक पुलिस चालन काट देगी। वहीं नगर निगम अतिक्रमण मानकर चालान काट देगा। पिछली बार ऐसा हो चुका है। ऐसे में कारोबारी नाराज हैं। पिछली बार भी विरोध किया था। अब फिर विरोध शुरू हो गया है।

धानमंडी होलसेल मंडी है, इतनी जगह तो दें कि कम से कम लोडिंग खड़ा कर सकें

थोक किराना व्यापारी संघ के संजय पारख ने बताया कि हमें पार्किंग लाइन से एतराज नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए पार्किंग लाइन डलना चाहिए लेकिन इसके भी मानक होना चाहिए। धानमंडी में पार्किंग लाइन डाली जा रही है। जो दुकानों से बिल्कुल सटा कर डाली जा रही है। यह पिछली बार डाली गई पार्किंग लाइन से तीन से चार फीट दुकानों की तरफ है। चूंकि धानमंडी किराना की थोक मंडी है और यहां खरीदी के लिए आसपास के गांवों से लोग आते हैं। व्यापारियों से विचार विमर्श करने के बाद यह काम होना चाहिए ताकि और अच्छे ढंग से ट्रैफिक सुधार हो सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें