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  • Penalty Of Rs 3 3 Lakh On Two Traders Who Import And Sell Celery From Pakistan And Packing Water

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कार्रवाई:पाक से अजवाइन आयात कर बेचने व पानी की पैकिंग करने वाले दो व्यापारियों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना

रतलामएक घंटा पहले
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मिलावटखोरों के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत दो पुराने मामले में लैब से सैंपल रिपोर्ट मिलने के बाद एडीएम कोर्ट में प्रकरण पेश किया गया था । गुरुवार को इन प्रकरणों में फैसला सुनाते हुए दोनों फर्म के संचालक पर तीन-तीन लाख रुपए का जुर्माना किया गया। एक फर्म संचालक पाकिस्तान से अजवाइन आयात कर बेचता था। दूसरी फर्म पर मंथन ब्रांड के नाम से पानी के पाऊच की पैकिंग करते मिले थे। जिले में दो साल में 58 व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 11 पर रासुका की कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा ने बताया 24 मई 2019 को कनावटी स्थित श्री एक्जिम फर्म पर छापा मार कार्रवाई की थी। फर्म संचालक मनीष पिता निरंजन देव पाटीदार की उपस्थिति में जांच की तो परिसर में रखी अजवाइन के बारे में पूछा तो दुआ इंटरप्राइजेस पाकिस्तान से क्रय करना बताया। 50 किलो पैकिंग पर लाइसेंस नंबर, उत्पादन दिनांक, बैच नंबर, भेजने वाले का नाम, पता आदि का उल्लेख नहीं था। अजवाइन के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे। 6 जून 2019 को रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड व मिसब्रांड मिली। प्रकरण एडीएम कोर्ट में पेश किया। फर्म संचालक मनीष पाटीदार व पार्टनर दिनेश पिता गोपाल पाटीदार ने जवाब प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद एडीएम ने दोनों पर तीन लाख का जुर्माना किया। 4 मई 2018 को झांझरवाड़ा वेयर हाउस के पीछे मेसर्स एसएस एक्वा पर संचालक अनुज पिता अनूप चौहान की उपस्थिति में जांच की। परिसर में मंथन ब्रांड के नाम से पानी के पाउच का निर्माण होता मिला। आरओ वाटर ट्रिटमैंट प्लांट की मशीन, पाऊच पैकिंग मशीन एवं बॉटल फिलिंग मशीन मिली। 250 मिली ग्राम पाउच के 70 बैग (प्रत्येक में 70 पाउच) व एक लीटर बोतल के 132 कैरेट (प्रत्येक में 12 बोतल) मिली। सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे। 28 मई 2018 को रिपोर्ट मिलने के बार प्रकरण कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद मिथ्याछाप पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण करने पर तीन लाख रुपए का जुर्माना किया।

शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक 3797 सैंपल जांच के लिए भेजे

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ शुरू किए अभियान में 3797 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। 15 दिसंबर तक लैब से 2120 की रिपोर्ट मिली। इसमें 1682 मानक, 232 अवमानक, 137 मिथ्याछाप, 28 असुरक्षित, 28 अपद्रव्य निकले। 58 व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 11 पर रासुका लगाकर सेंट्रल जेल भेजा। अब तक मिलावटखोरों पर 1 करोड़ 29 लाख 36 हजार 500 रुपए कोर्ट से जुर्माना किया। 9 हजार 317 स्थानों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की शंका में जांच की। 2233 मिलावटखारों को नोटिस जारी किए।

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