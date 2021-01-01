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विरोध का अनूठा तरीका:सड़क पर हॉकी खेलते हुए पहुंचे खिलाड़ी, कलेक्टर से मांगा खेल मैदान

रतलाम3 घंटे पहले
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जिले में हॉकी खेल मैदान नहीं होने से परेशान खिलाड़ियों ने बुधवार को विरोध का अनूठा तरीका अपनाया। खिलाड़ी सड़क पर हॉकी खेलते हुए कलेक्टोरेट तक पहुंचे। जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष विजयसिंह चौहान ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए टर्फ ग्राउंड नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसके बावजूद रतलाम के खिलाड़ी जूनियर इंडिया, वेस्टर्न रेलवे हॉकी एकेडमी कोच में परचम फहरा रहे हंै। भूपेश मेहता, डीपी मालवीय, कृष्णा गोयल, कपिल छपरी, नीलेश कंडारे, विकी पंड्या सहित अन्य मौजूद थे। खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से हॉकी ग्राउंड के लिए शासकीय जमीन देने की मांग की।

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