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तैयारियां पूरी:निकाय चुनाव जीतने की तैयारी, 27 महीने बाद सीएम 4 फरवरी को 4 घंटे शहर में रहेंगे

रतलाम2 घंटे पहले
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  • झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 101 परिवारों का पक्के मकानों में कराएंगे गृह-प्रवेश

नगरीय निकाय चुनाव में 40 से ज्यादा वार्ड जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा के मिशन को मंजिल तक पहुंचाने 4 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 घंटे दोपहर 12 से अपराह्न 4 बजे तक शहर में रहेंगे। मुख्यमंत्री रहते 27 माह बाद आ रहे चौहान 101 से ज्यादा परिवारों को अफोर्डेबल हाउस में गृह-प्रवेश करवाएंगे। गरीब परिवार के भोजन करेंगे व श्री कालिका माता को मत्था टेकेंगे। लेकिन मुख्य कार्यक्रम डोसीगांव की प्रधानमंत्री आवास योजना की साइट पर होगा। इसमें मुख्यमंत्री 200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। रविवार रात विधायक चेतन्य काश्यप ने बैठक लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इसके पहले सीएम 12 सितंबर 2018 को मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने आए थे।

कलेक्टाेरेट में देखेंगे शहर के विकास का रोडमैप

4 फरवरी का दौरा 27 जनवरी के कार्यक्रम से बिलकुल उल्ट गया है। 4 फरवरी के प्रस्तावित कार्यक्रम में सीएम हवाई पट्टी पर उतरकर पलसोड़ा में अटलजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्री कालिका माता के दर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर शहर विकास के रोडमैप का प्रेजेंटेशन देखेंगे। फिर भोजन करके सीधे डोसीगांव जाएंगे। 27 जनवरी को प्रशासन ने सबसे पहले डोसीगांव की सभा, उसके बाद बाकी के कार्यक्रम रखे थे।

2014 के चुनाव में राजनीतिक दलों की स्थिति

{भाजपा - 49 में से 30 वार्ड में जीत दर्ज कर भाजपा ने पूर्ण बहुमत से परिषद बनाई थी। तीन निर्दलीयों ने भी भाजपा को समर्थन दे दिया था। {कांग्रेस - 2014 में कांग्रेस के 13 पार्षद जीते थे। वहीं तीन निर्दलीयों ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। नेता प्रतिपक्ष यास्मीन शेरानी बनीं।

200 करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों का आगाज करेंगे

  • प्रधानमंत्री आवास योजना - शिवशंकर कॉलोनी झुग्गी बस्ती में रहने वाले 101 से ज्यादा परिवारों का गृहप्रवेश। 55 करोड़ से बने डोसीगांव व मुखर्जी नगर के 964 ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी फ्लैट्स का लोकार्पण।
  • गोल्ड पार्क व ट्रांसपोर्ट नगर - गोल्ड पार्क नगर निगम के सामने 167 करोड़ के निवेश से बनना है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए प्रशासन सालाखेड़ी में 18 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर चुका है।
  • सिटी फोरलेन - सैलाना बस स्टैंड से दो बत्ती चौराहा तक बन चुके 1000 मीटर लंबे सिटी फोरलेन का लोकार्पण, योजना में 767 मीटर की न्यू रोड बन चुकी।
  • बगीचे - श्री कालिका माता मंदिर परिसर स्थित और अमृत सागर तालाब के किनारे बगीचों का लोकार्पण। सौंदर्यीकरण 2.98 करोड़ में किया गया है।
  • पुलिस हाउसिंग - 12.30 करोड़ की लागत से बने दीनदयाल नगर थाने के नए भवन, पुलिस लाइन व अजाक थाने के पास मल्टियों में बने आवास का लोकार्पण।
  • हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी - हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी का भूमिपूजन। इसमें 514 प्लाट व मकान और 11 बगीचे भी बनेंगे।
  • रेल पुलिया का चौड़ीकरण - बाजना फोरलेन की इस रेलवे पुलिया को 19.46 करोड़ में फोरलेन इतना चौड़ा बनाया जाएगा।

^निकाय चुनाव में 40 से ज्यादा वार्ड जीतने का लक्ष्य लेकर तैयारी कर रहे हैं। 4 फरवरी को मुख्यमंत्री शहर विकास का पांच साल को रोडमैप देखेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। चेतन्य काश्यप, विधायक

^मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम डोसीगांव में होगा। उसके लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 4 घंटे का दौरा कार्यक्रम बनाकर भेजा है। फाइनल कार्यक्रम भोपाल से ही तय होकर आएगा। गोपालचंद्र डाड, कलेक्टर

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