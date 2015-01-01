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  • Railways Increased The Rent Of Houses By 18 Percent, Now It Will Increase By 10 Percent Every Year.

नई किराया सूची:रेलवे ने 18 फीसद बढ़ाया मकानों का किराया, अब हर साल ही 10 प्रतिशत का इजाफा होगा

रतलामएक घंटा पहले
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  • चार चाल पहले रेलवे ने किराये में की थी बढ़ोतरी, टाइप एक से पांच तक दस हजार घर

मंडल मुख्यालय के 2000 सहित मंडल के 10 हजार मकानों में रहने वाले रेलकर्मियों को अब लगभग 18 प्रतिशत किराया ज्यादा देना होगा। शनिवार को रेलवे नई किराया सूची जारी कर दी है। यह 1 जुलाई 2020 से लागू माना जाएगा। इसके पहल 2016 में रेलवे ने किराया बढ़ाया था। पहले रेलवे चार साल में किराया बढ़ाता था। इतना ही नहीं अब हर साल 10 प्रतिशत किराया बढ़ेगा। रेलवे के मंडल में टाइप एक से पांच तक के लगभग दस हजार मकान हैं। इनमें रहने वाले कर्मचारियों से रेलवे वर्ग मीटर के हिसाब किराया लेता है, जो सीधे वेतन से काटा जाता है।

मेंटेनेंस नहीं हो रहा, ऊपर से बढ़ा दिया किराया

किराया बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। वेस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन के मंडल मंत्री मनोहर बारठ, मीडिया प्रभारी अशोक तिवारी ने बताया मकान काफी पुराने हो गए हैं। मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में किराया बढ़ाना उचित नहीं हैं। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के मीडिया प्रभारी गौरव दुबे के अनुसार रेलवे मकान की सुविधा तो दे देता है, लेकिन रखरखाव नहीं करता। कई मकान टूट-फूट रहे हैं। कर्मचारी असुरक्षित महसूस करते हैं। नए मकान बहुत कम बन रहे हैं।

रेलवे के मकानों का किराया
टाइप पहले अब
1 86-144 100-170
2 174-240 210-290
3 306-384 360-460
4 450-840 540-1000
5 1236-3720 1470-4430
सर्वेंट 84 100
क्वाटर
(हर टाइप में भी वर्ग मीटर के हिसाब से अलग-अलग किराया लिया जाता है।)

रेलवे तथा लोक निर्माण विभाग की खींचतान के कारण नामली-सेमलिया मार्ग के गड्‌ढे नहीं भर पा रहे,कभी-भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना

नामली | नामली-सेमलिया मार्ग पर रेलवे गेट के दोनों और 1-1 फीट गहरे तथा 6-7 फीट लंबे गड्ढे हो रहे हैं। रेल व लोक निर्माण विभाग की खींचतान के कारण यहां बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नामली-सेमलिया रोड रेलवे गेट के दोनों और अंडरब्रिज निर्माण के कारण 150 मीटर के आसपास की रोड सीमेंट कांक्रीट बनाते समय छोड़ी थी। अंडर ब्रिज नहीं बनने से 1 साल पहले छोड़ी गई रोड के दोनों और बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं। ना ही रेल विभाग पैचवर्क करवाने के लिए तैयार है ना ही लोक निर्माण विभाग। इससे यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। यह मार्ग उज्जैन-नागदा-खाचरौद-बड़ावदा आने-जाने का मुख्य मार्ग है। सैकड़ों वाहन बसें, ट्रैक्टर, डम्पर दिन रात यहां से गुजरते हैं। 30 गांवों में एकमात्र पहुंच मार्ग है। पूरा मार्ग में सीमेंट कांक्रीट से बना हुआ है। यदि इसका पैचवर्क नहीं करवाया गया तो किसी भी दिन यहां बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

^अंडरब्रिज निर्माण के लिए निर्माण रोका गया था। छोड़ी गई भूमि लोक निर्माण विभाग की है। रेलवे ने सीसी रोड के निर्माण के समय जगह छुड़वाई थी। पैचवर्क करवाने का काम रेलवे का नहीं है। विनीत गुप्ता, डीआरएम, रतलाम ^रेलवे अधिकारियों ने अंडरब्रिज के लिए गेट के दोनों और जगह छुड़वाई थी। इसे ठीक करवाने का जिम्मा उन्हीं का है, फिर भी गिट्टी-मुरम डलवाएंगे। दीपेश गुप्ता, ई ई लोक निर्माण​​​​​​​

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