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लोधी को ज्ञापन:सरकारी दवा कपंनियों को दोबारा शुरू कराने के लिए उठाई आवाज

रतलामएक घंटा पहले
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5 सूत्रीय मांगों को लेकर मेडिकल व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने नारेबाजी करते हुए सहायक श्रम आयुक्त एमके लोधी को ज्ञापन दिया। जिसमें किसानों और श्रमिकों के विरुद्ध बनाए कानूनों को वापस लिया जाए, सरकारी दवा कंपनियों को पुनः शुरू करने सहित पांच मांगों का उल्लेख किया गया। 26 नंवबर को होने वाली हड़ताल का समर्थन किया। ज्ञापन का वाचन अविनाश पोरवाल ने किया। संस्था अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, संजय व्यास, रशीद खान, रविंद्र शर्मा, सुंदर केवलरमानी, पुलकित जोशी, पंकज गिरी, कमलेश देशमुख सहित अन्य मौजूद थे।

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