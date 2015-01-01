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क्रय-विक्रय:फलों के पौधे बेचने वालों पर अब पंजीयन अनिवार्य हुआ

रतलाम3 घंटे पहले
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जिले के ऐसे रोपणीधारक जो फलदार पौधों का क्रय-विक्रय करते हैं। उन्हें अधिनियम के प्रावधानानुसार पंजीयन लेना अनिवार्य है। उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक ने बताया रोपणीधारकों को पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके लिए कारोबारी नवीन कलेक्टोरेट कार्यालय के रूम नं. 201, 202 में 2000 रुपए जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जिले में बिना पंजीयन कराए फलपौध क्रय-विक्रय करते पाए जाने पर मप्र फलपौध रोपणी अधिनियम 2010 के तहत धारा 14 के अनुसार न्यायालय द्वारा दण्डित कार्यवाही के तहत सजा/कारावास, जुर्माना या दोनों सजाओं की कार्यवाही की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9131679565 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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