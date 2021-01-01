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शिकायत:तीस लाख रुपए लेने के बाद मकान की रजिस्ट्री नहीं करवाई

रतलामएक घंटा पहले
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  • 2 साल टाल मटोल कर दूसरे के नाम की रजिस्ट्री

मकान का सौदा कर 30 लाख रुपए लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं करवाने का मामला सामने आया है। फरियादी पक्ष ने रुपए देने के बाद कई बार रजिस्ट्री का कहा पर आरोपी टाल मटोल करता रहा। इसी बीच पता चला आरोपी ने मकान का सौदा किसी अन्य पार्टी से कर रजिस्ट्री भी करवा दी। इस पर फरियादी ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई।

जवाहर नगर के जमील एहमद पिता निसार एहमद और बालाजी टाउनशिप निवासी मोहम्मद अफसार पिता विलायत हुसैन की अच्छी पहचान थी। मोहम्मद अफसार ने उनके मालिकाना हक वाले श्री महर्षि वेद व्यास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के वेदव्यास कॉलोनी स्थित मकान के सौदे की बात जमील एहमद से की।

12.5 बाय 40 के मकान का सौदा 32 लाख रुपए में तय हुआ। जमील एहमद ने बताया 19 फरवरी 2018 को मकान क्रय व अनुबंध 500-500 रु. के स्टाम्प पर कर 30 लाख रुपए देकर मकान पर कब्जा किया और शेष राशि देकर रजिस्ट्री कराने की बात कही। इसके बाद कई बार मोहम्मद अफसार को रजिस्ट्री कराने के लिए कहा लेकिन वे टालमटोल करते रहे। इसी बीच पता चला मोहम्मद अफसार ने मकान का सौदा मराठा का वास निवासी शकील व रशीद चौधरी से कर उनके नाम रजिस्ट्री करवा दी। जमील एहमद की रिपोर्ट पर माणकचौक थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।

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