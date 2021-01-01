पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रवचन:सनातन संस्कृति पर हो रहा है प्रहार, पश्चिम को अपना रहे : प्रणवानंद जी

रतलाम2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • श्री हनुमान बाग परिसर में हुआ धर्मसभा के साथ सम्मान समारोह का आयोजन

आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। पहले समय में ऐसा नहीं था। हजारों किलोमीटर दूर से आकर कोई भी हम पर अत्याचार कर लेता था। हम अपने घर और देश में सुरक्षित हैं लेकिन अब हमारी सनातन संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है। हम पश्चिम संस्कृति अपना रहे हैं। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है बच्चे अपने माता-पिता से ठीक से बात भी नहीं करते हैं। कुसंस्कृति हावी हो रही है। आज बच्चों को संस्कार देने की आवयश्कता है। बच्चों को संस्कारित करने में माता-पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार स्वामी प्रवणानंद महाराज ने अपने प्रवचन में प्रकट किए। वे श्री सनातन धर्मसभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति तथा श्री बद्रीनारायण सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में धर्मसभा एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। आयोजन अमृत सागर तालाब स्थित श्री हनुमान बाग परिसर में हुआ। वृंदावन से पधारे स्वामी प्रवणानंद महाराज एवं अखण्ड ज्ञान आश्रम के संत देवस्वरूपानंद महाराज के सानिध्य में संतों सहित 67 वें महारूद्र यज्ञ को सफल बनाने वाले यज्ञाचार्य पं. दुर्गाशंकर ओझा व 21 विद्वान पंडितों, हलवाई पुरुषोत्तम पटेल, प्रेस फोटोग्राफर मुकेश जोशी एवं समस्त कार्यकर्ताओं का शाॅल, श्रीफल और पुष्पमालाओं से सम्मान किया।

बच्चों में धार्मिक संस्कार जगाएं
संत देवस्वरूपानंद महाराज ने कहा कि चलो मंदिर चलें। इस अभियान के साथ बच्चों में धार्मिक संस्कारों के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। समिति अध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य ने कहा कि सबसे प्राचीन सनातन धर्म जिसने दुनिया का मार्ग दर्शन दिया। वही सनातन धर्म समाज आज स्वतंत्र भारत में अपने संस्कारों को खोता जा रहा है। संत समाज हमारे भटके हुए सनातन समाज को संस्कारों का ज्ञान देने के लिए आगे आकर मार्गदर्शन करें तभी समाज में बदलाव आ सकता है। समाजसेवी अनिल झालानी ने सनातन धर्म का प्रचार करने और बच्चों को भी दायित्व सौंपने का आह्वान किया। श्री बद्रीनारायण सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र शर्मा, सनातन धर्मसभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति महिला अध्यक्ष राखी व्यास, पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा, प्रेम उपाध्याय, बजरंग पुरोहित, मनोहर पोरवाल, नवनीत सोनी सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser