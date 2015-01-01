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भादवामाता:चांदी की पॉलिशिंग आज

रतलाम3 घंटे पहले
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नीमच जिले में प्रसिद्ध भादवामाता धाम पर शहर का श्री रुद्र महाकाल सेवा समिति का दल शनिवार को रवाना होगा। यह दल वहां पहुंचकर जिस चांदी के सिंहासन माता रानी विराजित है उसकी पॉलिश करेगा। समिति के मनीष शर्मा और संदीप कसेरा ने बताया कि समिति के सात सदस्यों के साथ वहां पहुंचकर फ्री में चांदी की पॉलिशिंग की जाएगी।

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