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स्मार्ट होगा शहर:18 नवंबर से लगना शुरू हो जाएंगे हमारे शहर में स्मार्ट मीटर, तीनों जोन की एक-एक कॉलोनियों से की जाएगी शुरुआत

रतलामएक घंटा पहले
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  • बिजली कंपनी का अगले एक साल में सभी 81 हजार उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाने का लक्ष्य

रतलाम में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत 18 नवंबर से होगी। शुरुआत में बिजली कंपनी तीनों जोन की एक-एक कॉलोनियों में बिजली के मीटर लगाएगी। स्मार्ट मीटर की स्थापना वाला रतलाम प्रदेश का दूसरा शहर बन जाएगा। जिन कॉलोनियों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे उनमें विनोबा जोन का रत्नपुरी, पॉवर हाउस रोड जोन का काटजूनगर एवं त्रिवेणी जोन का बाजना बस स्टैंड शामिल है। इसके बाद बारी-बारी से शहर के सभी क्षेत्रों में मीटर लगाए जाएंगे। इन मीटरों की रीडिंग उसी इलाके में संचार उपकरण राउटर लगाकर की जाएगी। ये राउटर 300 से 400 मीटरों की रीडिंग हर माह 1 तारीख को बिजली कंपनी के स्थानीय रतलाम कंट्रोल सेंटर एवं इंदौर स्थित सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर भेज देंगे। इसी रीडिंग से बिल जारी होंगे। इन स्मार्ट मीटर को कंपनी के ऊर्जस एप पर लाइव भी देखा जा सकता है।

मीटर की साढ़े पांच साल की गारंटी रहेगी

उपभोक्ता घर से दूर बैठकर अपना बिजली उपयोग व पिछले माहों की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने बताया कि ये सभी मीटर उपभोक्ताओं के यहां निःशुल्क लगाए जाएंगे, स्थापना अवधि के बाद इनकी साढ़े पांच साल की गारंटी भी है। शुरुआत में एक हजार मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद बारी-बारी से मीटर लगाए जाएंगे। अगले एक साल में 81 हजार घरों में मीटर लगाने की प्लानिंग है।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई - प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनी को बधाई दी। एमडी अमित तोमर ने बताया इंदौर के बाद अब रतलाम शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

ये अधिकारी करेंगे पर्यवेक्षण- मुख्य अभियंता स्मार्ट मीटर सेल एसआर बमनके, अधीक्षण यंत्री स्मार्ट मीटर सेल डीएस चौहान, एलके सोनेजी, विनय प्रताप सिंह को जिम्मेदारी दी गई है।

बिल जमा नहीं तो कट जाएगी बिजली
मीटर में यदि कोई छेड़छाड़ करेगा तो बिजली कंपनी को इसकी जानकारी मिलेगी। बिल जमा नहीं करने पर कंट्रोल रूम में बैठे-बैठे ही सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसके बाद जैसे ही बिजली का बिल जमा होगा। बिजली चालू कर दी जाएगी। फीडर पर बिजली सप्लाई करने के बाद कितनी यूनिट का बिल जमा हो रहा है, यह भी पता चल जाएगा। हर पल की रीडिंग बिजली कंपनी को मिलेगी।

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