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राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी:राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी का शपथ ग्रहण समारोह उज्जैन में आयोजित

रतलाम2 घंटे पहले
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राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी (गोरक्षा प्रकोष्ठ) का शपथ ग्रहण समारोह उज्जैन में एक होटल में हुआ। इसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश पांचाल, महासचिव राजेश पांचाल राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव मनोज दीक्षित की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष तरुण मूणत और शहर अध्यक्ष सौरभ छाजेड़, देवास जिलाध्यक्ष राजेश भाटिया, उज्जैन शहर अध्यक्ष असीम दास को नवनियुक्ति दी। इस दौरान अतिथियों ने अपनी बात रखी। अतिथियों को बाबा महाकाल की स्मृति चिन्ह देकर पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। संचालन विजय दीक्षित ने किया। आभार विशाल पांचाल ने माना।

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