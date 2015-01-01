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  • The Dead Vehicle, Bought By Public Cooperation, Came To Ratlam, Worshiped At Kalikamata Temple

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शहर का तीसरा शव:जनसहयोग से खरीदा शव वाहन रतलाम आया, कालिकामाता मंदिर में पूजन किया

रतलामएक घंटा पहले
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शहर का तीसरा शव वाहन गुरुवार को आया। शुभ मुहुर्त में सुबह 11 बजे कालिकामाता मंदिर वाहन पहुंचा। इसका पूजन समाजसेवी अनिल झालानी ने किया। शव वाहन वाघेला जीव दया समिति के प्रयासों से खरीदा गया है। झालानी ने बताया कि समिति अच्छा प्रयास कर रही है। वाघेला जीव दया समिति के प्रमुख दिनेश वाघेला एवं बाबूलाल सिसौदिया ने बताया कि समिति ने चेचिस खरीदा है। इसकी बाॅडी गुजरात में बनेगी। इसके बाद रतलाम आएगा। शव वाहन त्रिवेणी मुक्तिधाम से संचालित होगा। शव वाहन की सुविधा पूरी तरह से निशुल्क रहेगी। लोग इसके लिए सहयोग कर रहे हैं। इस मौके पर समिति प्रमुख रामबाबू यादव, गोविंद सिंह शेखावत, हरीश पाहुजा, बाबूलाल सोलंकी, अशोक तिवारी, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, गोपाल कृष्ण मेहता, राजकुमार पंजाबी, रामचंद्र भाटी, महेश चंद्र पाठक, विजय शेरकर, हेमंत तिवारी, कैलाश सोमानी, वीरेंद्र कैथवास, विकी स्वामी, सुमन वकील, राजेश जोशी आदि उपस्थित थे।

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