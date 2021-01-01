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कार्रवाई:फैक्ट्री से मैनेजर ने 15 लाख का सामान लेकर की अमानत में खयानत

रतलाम2 घंटे पहले
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करमदी रोड पर किराये से वेयर हाउस लेकर वहां प्लास्टिक के दाने बनाने का कारखाना डाला। यहां मैनेजर ने वहां लगी मशीन व प्लास्टिक के दाने ले जाकर 15 लाख रुपए की अमानत में खयानत की। श्रीमाली वास निवासी सौरभ कुमार सेठिया ने करमदी रोड स्थित पिंकेश सुराना के वेयर हाउस को किराये पर लेकर 2018 में प्लास्टिक दाने, वांशिग का कारखाना डाला था। वहां देखरेख के लिए राजेश पोरवाल निवासी हनुमान रूंडी को मैनेजर बनाया था। सौरभ कुमार ने बताया कि वेयर हाउस में 10 लाख रुपए की मशीन व 5 लाख रुपए के प्लास्टिक के दाने जिसे राजेश पोरवाल ने 6 मार्च 2020 की दोपहर को लेकर चला गया।

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