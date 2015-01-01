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अवैध परिवहन:लोडिंग पिकअप में बैठा रखी थीं सवारियां, जिला परिवहन विभाग ने जब्त किए वाहन

रतलाम3 घंटे पहले
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बस संचालकों की पिकअप, ऑटो में सवारियां बैठाना और अवैध परिवहन की शिकायत पर शुक्रवार को जिला परिवहन विभाग ने शिवगढ़ और रावटी रोड पर जांच अभियान चलाया। इसमें आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई। तो लोडिंग पिकअप में सवारियों का परिवहन होना मिला। वहीं तीन सवारी आटोप में 12 से 15 सवारियां मिली। कागज मांगने पर कई वाहनों के पास नहीं मिले। इस पर जिला परिवहन अधिकारी दीपक कुमार मांझी ने इन्हें जब्ती में लिया और थाने में खड़ा करवाया। ऑटो, लोडिंग पिकअप मिलाकर 15 वाहन जब्ती में लिए गए। इसमें 12 वाहन शिवगढ़ थाने में और 3 वाहन रावटी थाने में खड़े करवाए गए। वहीं 85 हजार रुपए का राजस्व भी वसूला गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया लंबे समय से ओवरलोड और अवैध वाहनों की शिकायत मिल रही थी। इस पर जांच कर कार्रवाई की गई। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि चार दिन पहले रतलाम जिला बस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबेंद्रसिंह गुर्जर सहित बस एसोसिएशन के पदाधिकारी जिला परिवहन अधिकारी के पास पहुंचे थे और इसकी शिकायत की थी। इस पर यह कार्रवाई की गई है।

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