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  • The Tractor Stole From The Panchde And Flew From The Hollow Carrying A Soybean Filled Tractor Trolley

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वारदात:ट्रैक्टर पंचेड़ से चुराया और खोखरा से सोयाबीन भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ले उड़े

रतलाम2 घंटे पहले
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  • खाली ट्रैक्टर-ट्राॅली हतनारा में मिली, सैलाना थाने में हुआ मामला दर्ज

नामली के पास पंचेड़ से ट्रैक्टर चुराकर लाए चोर सैलाना के पास ग्राम खोखरा से सोयाबीन से भरी ट्राॅली ले उड़े। ट्रॉली में दो लाख रुपए कीमत का 20 क्विंटल सोयाबीन भरा था। चोरी का ट्रैक्टर और ट्राॅली ग्राम हतनारा में मिली है। सोयाबीन चोरी होने पर सैलाना थाने में प्रकरण दर्ज किया है। चोरों का पता नहीं चला है। खोखरा निवासी जितेंद्र पिता नंदलाल पाटीदार ने बताया उनके मकान का निर्माणकार्य चल रहा है इसलिए खेत से सोयाबीन भरकर आई ट्राली बाहर ही खड़ी कर दी थी। पिताजी निर्माणाधीन मकान में सो रहे थे और परिवार के लोग दूसरे घर में सो गए। भाई मोहित सुबह 6 बजे गया तो ट्राॅली गायब थी। काका अनोखीलाल, पुष्कर पाटीदार से पूछा कहीं पता नहीं चला। आसपास ट्राली ढूंढने के लिए गए तो पता चला पल्दूना से कैलाश पिता चंपालाल धाकड़ का ट्रैक्टर भी चोरी हुआ है। पल्दुना से चोरी हुए ट्रैक्टर (एमपी 43 एबी 0514) से चोर सोयाबीन भरी ट्राली खींचकर ले गए।

सोयाबीन खाली कर ट्रैक्टर ट्रॉली मंदिर के पास खड़ी की
धामनोद चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर निर्भय सिंह भूरिया ने बताया ढूंढने पर ग्राम हतनारा में नई आबादी स्थित रामदेवजी के मंदिर के पास ट्रैक्टर ट्राॅली मिले हैं। चोरी का सोयाबीन कहीं खाली कर चोर ट्रैक्टर-ट्राॅली हथनारा में खड़ी कर गए हैं। शंका है चोरों ने निगाह रखी। उन्हें सोयाबीन भरकर ट्रॉली लाने की जानकारी थी।

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