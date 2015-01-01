पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पेंच:ससुराल पक्ष के खिलाफ वीडियो वायरल कर जहर खाया, मौत

रतलामएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • नीमच की लड़की के साथ युवक का अश्लील वीडियो वायरल

शहर के एक युवक ने निंबाहेड़ा में जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे चित्तौड़गढ़ ले गए थे, जहां दम तोड़ दिया। शव जावरा लाए और यहीं सुपुर्द-ए-खाक किया। पुलिस के मुताबिक मरने से पहले युवक ने वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने ससुराल पक्ष पर परेशान करने के आरोप लगाए। वहीं घटना के 3 दिन पहले उसकी पत्नी ने थाने में आवेदन दिया था कि पति की आपराधिक आदतों से हम परेशान हैं। पुलिस के मुताबिक युवक का नीमच क्षेत्र की एक लड़की से अवैध संबंध भी था। युवक ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब ये जानकारी लड़की को मिली तो बदनामी के डर से उसने भी एसिड पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। निंबाहेड़ा में जब युवक को पता चला कि लड़की ने एसिड पी लिया तो खुद पर कार्रवाई के डर से उसने भी सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है।

पत्नी ने दिया था आवेदन, घटना के हम जिम्मेदार नहीं

पुलिस के मुताबिक शाहरुख की पत्नी फिरदौस ने 7 नवंबर को थाने में आवेदन दिया था। इसमें बताया था कि शाहरुख की आपराधिक आदतों से परेशान हैं। वह झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। हमारी दो संतान हंै। पति नशे का आदी है और उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज है। मैंने व पिता ने कई बार समझाया लेकिन नहीं माना तो मैं पिता के यहां रहने चली गई थी। बाद में समाजजन ने समझाया तो फिर से उसके पास रह रही थी पर वह वापस परेशान करने लगा। समझाने पर धमकी दे रहा था कि मैं मर जाऊंगा। तुम्हें भी मार दूंगा इसलिए हमने उसे उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया और भविष्य में वह कोई घटना करता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं।

कहा : ससुराल वालों के कारण बेटे ने की आत्महत्या- थाना प्रभारी जोशी ने बताया कि शाहरुख के पिता शब्बीर कुरैशी ने भी एक आवेदन दिया है। इसमें फिरदौस व उसके चाचा नौशाद पर आरोप लगाए कि इनकी धमकियों के चलते बेटे शाहरुख ने आत्महत्या कर ली। अब फिरदौस या उनके परिजन कुछ कर ले तो वे जानंे। हम जिम्मेदार नहीं हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस दोनों के आवेदनों की जांच कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें