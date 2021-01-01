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सरोकार:शव वाहन के लिए अग्रवाल समाज की महिलाओं ने 1 लाख 1,111 रु. दिए

रतलाम3 घंटे पहले
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शव वाहन के लिए राशि देती अग्रवाल समाज की महिलाएं। - Dainik Bhaskar
शव वाहन के लिए राशि देती अग्रवाल समाज की महिलाएं।

अग्रवाल समाज की महिलाओं ने शव वाहन के लिए 1 लाख 1,111 रुपए की राशि सौंपी है। मनोरमा अग्रवाल ने बताया अग्रवाल समाज ऐसे सभी कार्यों में अग्रणी रहता है जो जनहित में और शहर के लिए आवश्यक हो। अग्रवाल समाज की सुभद्रा अग्रवाल , अंजू अग्रवाल, कमला अग्रवाल, मंजूलता अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, आभा अग्रवाल, लीना अग्रवाल, पुष्पा अग्रवाल, इंदु अग्रवाल, प्रमिला अग्रवाल, नीता अग्रवाल, भावना अग्रवाल, शकुंतला अग्रवाल, जया अग्रवाल, सुषमा अग्रवाल सहित महिलाएं मौजूद थीं। दिनेश वाघेला, बाबूलाल सिसौदिया, शकुंतला सिसोदिया ने आभार माना।

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