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घटना:घटना में जो शामिल नहीं उनके नाम एफआईआर से हटाए जाएं

रतलामएक घंटा पहले
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गढ़खंखाई माता मंदिर में 27 अक्टूबर को हुई घटना में जो लोग शामिल नहीं थे उनके भी नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं, इन सभी के नाम हटाए जाए। यह मांग आदिवासी समाज ने बुधवार को कलेक्टर के नाम जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से की। आदिवासी एकता परिषद के डॉ. के एस डामोर, कालू बारोड, राकेश, शिवम सिंगाड़, बबलू, चंदू मईड़ा सहित अन्य मौजूद थे।

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