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रोटरी क्लब:माइक्रोफाइनेंस योजना में तीन चेक दिए

रतलामएक घंटा पहले
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रोटरी क्लब सेन्ट्रल ने छोटे-छोटे व्यवसायों के लिए माइक्रोफाइनेंस योजना के 10-10 हजार के तीन चेक बांटे। यह राशि बिना ब्याज के प्रदान कर किस्तें में इसका भुगतान किया जाता है। योजना के तहत अभी तक 152 हितग्राहियों को लाभ दिया जा चुका है। चेक वितरण संस्था अध्यक्ष मनीष तलेरा, सचिव रोहित रुनवाल, प्रोजेक्ट के संचालक पूर्व अध्यक्ष महेंद्र गादिया, श्याम विन्चुलकर, कोषाध्यक्ष हरीश सुरोलिया, पूर्व अध्यक्ष अशोक डांगी, मनीष चाैरड़िया, अभय कोठारी इलेक्ट प्रेसिडेंट सुनील लुनिया मौजूद थे।

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