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  • Today, CM Will Be In The City For 3 Hours And 5 Minutes, Inaugurate 4 Works Of 200 Crores, Bhoomi Pujan Will Be Done For 6 Development Works

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सौगात:आज शहर में 3 घंटे 5 मिनट रहेंगे सीएम, 200 करोड़ के 4 कार्यों का लोकार्पण, 6 विकास कार्यों का करेंगे भूमिपूजन

रतलाम3 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री गुरुवार को पॉवर हाउस सिटी फोरलेन का लोकार्पण करेंगे। - Dainik Bhaskar
मुख्यमंत्री गुरुवार को पॉवर हाउस सिटी फोरलेन का लोकार्पण करेंगे।
  • दिनभर चली रिहर्सल, आज दोपहर 12.30 से 2.30 बजे तक सिटी फोरलेन पर सफर करने से बचें

चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान 4 फरवरी को पहली बार शहर आ रहे हैं। 3 घंटे 5 मिनट के दौरे में मुख्यमंत्री डोसीगांव में होने वाली जनसभा में 200 करोड़ रुपए के खर्च वाले 4 विकास कार्यों का लोकार्पण और 6 का भूमिपूजन करेंगे।

शहरवासी दोपहर 12.35 से 2.25 बजे तक 1.50 घंटे तक सैलाना रोड, पॉवर हाउस रोड, मित्र निवास रोड और सालाखेड़ी फोरलेन पर सफर करने से बचें। पुलिस ने इन सभी रास्तों पर बल तैनात कर बैरिकेडिंग कर दी है। बुधवार को फाइनल रिहर्सल की गई। पॉवर हाउस फोरलेन सहित अन्य को नगर निगम ने धुलाई, रंगाई, एलईडी लाइट और पौधे लगाकर सजा दिया है।

डोसीगांव में होगा मुख्य कार्यक्रम - सीएम चौहान का मुख्य कार्यक्रम डोसीगांव स्थित पीएमएवाय की साइट पर होगा। अध्यक्षता चेतन्य काश्यप करेंगे। विशिष्ट अतिथि सांसद गुमान सिंह डामोर सांसद, विशेष अतिथि राजेंद्र सिंह लुनेरा जियोस सदस्य होंगे।

इनका करेंगे लोकार्पण

डोसीगांव व मुखर्जी नगर में बने 432 ईडब्ल्यूएस, 96 एलआईजी, 96 एमआईजी।

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना में बने पॉवर हाउस रोड व न्यू रोड

श्री कालिका माता और अमृत सागर उद्यान का

दीनदयाल नगर पुलिस थाना व पुलिस लाइन के आवास

इनका करेंगे भूमिपूजन

अमृत सागर का सौंदर्यीकरण

सालाखेड़ी में ट्रांसपोर्ट नगर

नगर निगम के सामने गांधी उद्यान के पीछे बनने वाले गोल्ड पार्क का

सागोद रोड रेलवे ओवरब्रिज चौड़ीकरण

बंजली के नंदलई फंटे से मांगरोल फंटे तक रिंग रोड

सागोद रोड पर हाउसिंग बोर्ड की प्रस्तावित कॉलोनी

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