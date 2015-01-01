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उपचार:रेजिस्टेंट टीबी का उपचार भी सरकारी अस्पताल में

रतलामएक घंटा पहले
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सीएमएचओ कार्यालय में डाॅक्टराें काे रेजिस्टेंट टीबी के उपचार व दवाइयों के संबंध में प्रशिक्षण दिया। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया सरकारी अस्पताल में अब ऐसे मरीज जिनको टीबी की सामान्य दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उनके लिए विशेष दवाइयों की निशुल्क सुविधा शासन से उपलब्ध करवाई है। जिला क्षय अधिकारी डॉ. योगेश नीखरा ने बताया 15 दिन से ज्यादा की खांसी के साथ नियमित बुखार, वजन में कमी सामान्य लक्षण हैं। आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पूरा उपचार कराने पर एक हजार रुपए व ड्रग रेजिस्टेंट मरीज का पूरा उपचार कराने पर 5 हजार की राशि दी जा रही है। अभी 111 मरीज ड्रग रेजिस्टेंट पाए गए हैं।

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