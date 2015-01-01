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दुकान में तोड़फोड़ की:गोशाला रोड पर रंगदारी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

रतलामएक घंटा पहले
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रंगदारी वसूलने के लिए आरोपियों ने गोशाला रोड स्थित नमकीन दुकान पर दो आरोपियों ने तोड़फोड़ की। दुकान संचालक ने दीनदयाल नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेजने के आदेश हुए। दुकान संचालक सिद्धि विनायक काॅलोनी निवासी विपिन पिता भगवतीलाल वाघेला ने पुलिस को बताया ईश्वर नगर निवासी सोनू चोटी उर्फ सोनू ठाकुर और जीतू ढोली दुकान पर आए और रुपए मांगे। पूछने पर आरोपियों ने धमकाया कि एक हजार रुपए प्रति सप्ताह नहीं दिए तो दुकान पर नुकसान होगा। रुपए देने से मना करने कर दोनों ने दुकान में तोड़फोड़ की जिससे नुकसान हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेजने के आदेश हुए।

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