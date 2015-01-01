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महिला की मौत:अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो लोगों ने गंवाई जान

रतलामएक घंटा पहले
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रावटी के पास ग्राम हाड़ाखो और बाजना के पास ग्राम संगेसरा में हुई अलग-अलग दुर्घटनाओं में एक युवक और एक महिला की मौत हो गई। रावटी और बाजना अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस के अनुसार ग्राम हाड़ाखो निवासी 30 वर्षीय लल्लू उर्फ लालू पिता हूरजी बाइक पर खेत से घर जा रहा था। कच्चे रास्ते पर संतुलन बिगड़ने पर बाइक से गिरने पर गंभीर चोट लगने से लल्लू उर्फ लालू की मौत हो गई। अन्य घटना के अनुसार संगेसरा निवासी गौतम डिंडोर (45) ने पुलिस को बताया करीब तीन महीने पहले बाइक की टक्कर से घायल पत्नी एतरीबाई को तबीयत बिगड़ने पर बाजना अस्पताल में भर्ती कराया जहां बुधवार को उनकी मौत हो गई।

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