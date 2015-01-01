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स्थापना दिवस पर परिचर्चा का आयोजन किया:अन्य राज्यों की तुलना में हमें बहुत कुछ अर्जित करना है

रतलामएक घंटा पहले
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मप्र स्थापना दिवस पर शिक्षक सांस्कृतिक संगठन ने शहर के बुद्धिजीवियों अाैर शिक्षकों की ऑनलाइन परिचर्चा आयोजित की। इसमें मप्र कल, आज और कल विषय पर विचारों को आमंत्रित किया। अधिकांश वक्ताओं का मत था कि मप्र में अपने जन्म से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में काफी उन्नति की है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमें बहुत कुछ अन्य राज्यों की तुलना में अर्जित करना है। विशेषकर औद्योगिक विकास कुछ सीमित क्षेत्रों में ही हो पाया है। साहित्यकार डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला ने कहा कि अपार प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक विरासत बाहुल्य प्रदेश होने के बावजूद प्रदेश नेतृत्वकर्ताओं ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास में विशेष सक्रियता नहीं दिखाई, इसी का परिणाम है कि राजनीतिक रूप से प्रदेश प्रभावशाली होने के बावजूद देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना में वह स्थान अर्जित नहीं कर पाया जिसका वह हकदार है, लेकिन शिक्षा और संस्कारों में हम बहुत आगे हैं। सहायक संचालक शिक्षा लक्ष्मण देवड़ा ने कहा कि हमारा प्रदेश सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि देश के विकास में हमारे प्रदेश का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। संस्था अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि हमारा प्रदेश 64 साल का समृद्ध मजबूत और उन्नतिशील प्रदेश है। यही हमारे प्रदेश का सबसे उत्तम पक्ष है हां कुछ क्षेत्र अभी भी प्रगति की राह देख रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष कृष्णचंद्र ठाकुर, रंजीत सिंह राठौड़, शिक्षिका भारती उपाध्याय, शिक्षिका अंजुम खान, संस्था सचिव दिलीप वर्मा, शिक्षक दशरथ जोशी, रमेश परमार, देवेंद्र वाघेला ने अपनी बात कही। परिचर्चा में विशेष रूप से डॉ. सुलोचना शर्मा, ओपी मिश्रा, गोपाल जोशी, रक्षा के कुमार, कविता सक्सेना, मिथिलेश मिश्रा, वीणा छाजेड़, आरती त्रिवेदी, राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य मौजूद थे।

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