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  • When The Woman Became Pregnant, The Family Came To Know About The Rape Incident, The Complaint Of The Accused In The Police Station

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पीड़िता की पीड़ा:गर्भवती हुई युवती तो परिवार वालों को पता चली दुष्कर्म की वारदात, पुलिस थाने में की आरोपी की शिकायत

रतलाम3 घंटे पहले
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जिले के बाजना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी युवती के साथ चार माह से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। युवती जब गर्भवती हुई तब इसका पता चला। जानकारी के अनुसार युवती के गर्भवती होने पर परिजन ने उससे पूछताछ की तो युवती ने जान से मारने की धमकी देते हुए पंकेश द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात कही। परिवार के लोग युवती को बाजना थाने पर ले गए।

युवती ने एसआई प्रियंका चौहान को दिए बयान में बताया कि पंकेश पिता कल्ला सिंगाड़ ने जान से मारने की धमकी देते हुए 12 अक्टूबर से कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पंकेश के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।

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