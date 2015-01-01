पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

विश्व फोटोग्राफी दिवस:छायांकन स्पर्धा के विजेता घोषित

रतलामएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

विश्व फोटोग्राफी दिवस पर प्रेस क्लब उपाध्यक्ष राकेश पोरवाल ने रामचंद्र मीना देवी पोरवाल स्मृति छायांकन स्पर्धा 5 वर्गों में आयोजित की गई थी। इसमें वर्ग 1 ओपन वर्ग में प्रथम अंकित पोरवाल, द्वितीय प्रियांशी सोनी, तृतीय तन्वी जावेद रहे। वर्ग 2 प्रोफेशनल फोटोग्राफर में प्रथम सुमित गर्ग, द्वितीय प्रतीक दलाल, तृतीय चंद्रशेखर भट्ट रहे। वर्ग तीन महिला वर्ग में प्रथम सीमा बोथरा, द्वितीय शहला जावेद, तृतीय नीतू ठाकुर रहे। वर्ग 4 पुरुष वर्ग में प्रथम देवेंद्र वाघेला,बद्वितीय शरण सिंह, तृतीय अभी बोथरा रहे। वर्ग 5 कोरोना वारियर्स ग्रुप में प्रथम आयुष गुप्ता, द्वितीय मयंक पांडे, तृतीय लोकेंद्र सिंह कोट रहे। स्पर्धा के निर्णायक प्रेस फोटोग्राफर लगन शर्मा, प्राचार्य विनी पूरी हक, आर्टिस्ट विनी अग्रवाल थी। सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें