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रतलाम रेफर:कीटनाशक पीने के बाद महिला की मौत

रतलामएक घंटा पहले
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कीटनाशक पीने से तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती मिर्चीघाटी पाटन (राजस्थान) निवासी महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कीटनाशक पीने से तबीयत बिगड़ने पर मिर्चीघाटी निवासी 28 वर्षीय कविता पति अनिल डामोर को परिजन ने बुधवार को बाजना अस्पताल में भर्ती कराया जहां से गंभीर हालत में उसे रतलाम रेफर कर दिया जहां देर रात उसकी मौत हो गई।

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