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मांग:ढाबा संचालक का हुआ ऑपरेशन सीएम से आज मिलेंगे समाजजन

सैलाना2 घंटे पहले
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  • आरोपियों के नहीं पकड़ पाने से समाज नाराज

ढाबा संचालक पर हुए प्राणघातक हमले के गंभीर स्थिति में उन्हें गुजरात के आंणद में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बुधवार को ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों ने अभी उनकी स्थिति स्थिर बताई है। इधर इस हमले नाराज समाजजनों ने बैठकर गुरुवार को रतलाम में आ रहे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को ज्ञापन देने की रणनीति बनाई है।

पांच दिन पहले मधुवन ढाबा संचालक भेरूलाल शुक्ला पर हुए हमले के बाद पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों व 15 अन्य के खिलाफ प्राणघतक हमले सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन पुलिस एक ही आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल कर पाई है। जबकि एक माह पहले भी हुए विवाद में आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है। जो आरोपी पूर्व में फरार चल रहे हैं उन्होंने ढाबा संचालक पर हमला किया है। भोई समाज नाराज है। पूरनमल परमार, जीवनलाल पड़ियार ने बताया समाजजन गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिलकर हमले को लेकर चर्चा करेंगे व गिरफ्तारी की मांग करेंगे।

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